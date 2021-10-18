10 ülkenin büyükelçiliğinden 'Osman Kavala serbest bırakılsın' çağrısı

10 ülkenin Ankara büyükelçilikleri ortak bir açıklama yayımlayarak, Gezi Davası'nda 4 yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, Danimarka, Fransa, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri 4 yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın derhal bırakılmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımında, Kavala'nın tutukluluğu için "Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kavala'nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle yayınlanan ortak açıklamada, "Dava, Türkiye'de demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" denildi.

As of today, Osman Kavala has been detained for four years. His ongoing case has cast a shadow over democracy and rule of law in Turkey.



Today, the United States together with 🇩🇪🇫🇷🇳🇿🇨🇦🇫🇮🇸🇪🇳🇴🇩🇰call for his release! See our full statement here: https://t.co/fCs5Lk5BCW pic.twitter.com/eyOq1loSM3 — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) October 18, 2021

'Türk yargı sisteminde hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgeleniyor'

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sitesinde yayımlanan açıklamada "Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir" ifadesi kullanıldı. Açıklamanın tamamı şöyle:

"Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz."

AKP'den tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 ülkenin büyükelçiliğinden gelen Osman Kavala açıklamasına tepki gösterdi.

Soylu, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin açıklamasını alıntıladığı sosyal medya paylaşımında "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından "Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir" paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da yazılı bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Görevli bulundukları ülkenin bağımsızlığına sadakat göstermek zorunda olan ve 'yargı bağımsızlığından' söz eden bazı ülkelerin büyükelçileri, hadlerini aşarak 'siyasetin yargıya müdahalesini' talep etmişlerdir. Türkiye'de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Yargıya müdahaleyi arzu edenler, bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler."

Büyükelçiler bakanlığa çağrıldı

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısının ardından Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.