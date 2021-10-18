Soylu: Büyükelçilerin yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez

Gezi Davası'nda 4 yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala'ya ilişkin ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Türkiye büyükelçiliklerinin yaptığı açıklamaya Süleyman Soylu'dan tepki geldi.

Soylu, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin açıklamasını alıntıladığı sosyal medya paylaşımında "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir." dedi.

10 ülkenin büyükelçiliğinden yapılan açıklamada "Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz" denilmişti.