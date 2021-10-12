Kılıçdaroğlu: Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapishanede?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Adalet istiyoruz kendi ülkemizde. Kendim için istemiyorum, 83 milyon adına adalet istiyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Masum insanların kin ve intikam duygusuyla hapishanede tutulmasını istemiyorum. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, adaleti arayan avukatlar neden hapishanede? Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Kin ve öfke ile devleti yönetmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

3600 ek gösterge tartışmasına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "3600 ek göstergeyi yıllardır söylüyorum. Yıllardır söyledim. Tıpkı emeklilere iki maaş ikramiye gibi. Erdoğan sonunda 'ben 3600'ü vereceğim' dedi. Güzel, gayet güzel. Demek ki sözümüzü dinlemeye başladı. Sanıyor ki Kılıçdaroğlu bunu bir kere söyledi, olay bitti. 3600 ek gösterge sağlanıncaya kadar her gün dillendireceğim. İlk verdiği sözden bu yana tam 41 ay geçmiş. Şimdiye kadar yapmadı 2022'de yapacağım diyor. Şimdi neden yapmıyorsun? Meclis açık. Yine vaadinden kaçacak, yine başka bir gerekçe uyduracak" dedi.