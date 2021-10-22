Osman Kavala'dan Erdoğan'a yanıt

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala Erdoğan'a yanıt verdi. Kavala, "Erdoğan'ın aşağılayıcı ifadeleri insan haysiyetine saldırı" dedi.
Kavala, bundan sonra yapılacak olan duruşmalara katılmama kararı aldı, "Adil yargılama imkanı kalmadı, artık savunma yapmayacağım" ifadelerini kullandı.
Kavala hakkındaki iddialara avukatları aracılığıyla cevap verdi. Kurucusu olduğu STK’ların yasalar çerçevesinde faaliyet gösterdiğini söyledi. George Soros ile Erdoğan ve diğer AKP’lilerin de temas içerisinde olduğunu hatırlattı.
İşte Kavala'nın o açıklaması: