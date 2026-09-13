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Cumhur İttifakı'nda 'üçüncü dönem' hesabı: 'Bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor'

İktidar kanadında seçimlerin yenilenmesi senaryoları yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz seçimlerin bir hafta erkene alınmasıyla Erdoğan'ın aday olabileceğini belirtirken, MHP'li Celal Adan da sürece "Erdoğan'ın tekrar seçilmesine ihtiyaç var" sözleriyle destek verdi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 13.09.2026 , 17:06

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında ikinci döneminin dolmasına yaklaşık iki yıl kalmışken, AKP'li isimlerin dikkat çekici açıklamaları sürüyor.

Bir kişi yalnızca iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilirken, Cumhur İttifakı da bir süredir Meclis'in seçimleri yenilemesine yönelik karar vermesi halinde Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğine işaret ediyor.

Hatta Erdoğan’ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum işi bir adım daha ileriye götürerek olası seçim tarihini ilan etmeye kadar vardı.

Şimdi de AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin yenilenerek Erdoğan'ın aday olacağını belirtti.

Ali İhsan Yavuz ile görüşen gazeteci Edip Üzen, görüşmeye dair sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Üzen yaptığı paylaşımda, Yavuz'un 2028 sonrasında seçim olacağını düşündüğünü belirttiğini ve "Seçim yenilenmesi olur. Fakat bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor. Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz" dediğini aktardı.

Seçimlere dair dikkat çekici bir diğer açıklama ise Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı, yani MHP'den geldi. Türkgün'e konuşan TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanımızın tekrar seçildiği, parlamentoda da MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var" iddiasında bulundu.

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