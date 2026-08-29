AKP'de 'üçüncü dönem' kampanyası hızlandı: Bakan Kacır'dan 'Erdoğan'ı rekor oyla bir kez daha seçeceğiz' iddiası

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında ikinci döneminin dolmasına yaklaşık iki yıl kalmışken, AKP'li isimlerin dikkat çekici açıklamaları sürüyor.

Bir kişi yalnızca iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilirken, AKP'li isimler bir süredir Meclis'in seçimleri yenilemesine yönelik karar vermesi halinde Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğine işaret ediyor.

Hatta Erdoğan’ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum işi bir adım daha ileriye götürerek olası seçim tarihini ilan etmeye kadar vardırıyor.

Şimdi de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2028 yılında yapılacak seçimde Erdoğan'ın rekor oyla Cumhurbaşkanı seçileceğini öne sürdü.

'Cumhur İttifakı olarak bu seçimlerden büyük bir zaferle çıkacağız'

Kacır, Kütahya'da katıldığı bir programda 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında konuştu.

“Önümüzdeki seçimlerde, 2028’de bu defa şimdiye kadarkilerden çok daha yüksek, rekor bir oy oranıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha seçeceğiz" iddiasında bulunan Kacır, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı olarak bu seçimlerden büyük bir zaferle çıkacağız ve peşinden gelecek yerel seçimlerde Allah’ın izniyle Türkiye’nin dört bir yanında belediyeleri yeniden Cumhur İttifakı’na, ehline teslim edeceğiz. Bu süreçte birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi büyüteceğiz. Bu ülkeyi seven, ilçesi için, şehri için, ülkesi için çalışmak üzere yola çıkmış ve daha fazla hizmet edebilmek, daha fazla eser, daha fazla proje üretebilmek için gayret gösteren herkese kapımızı, kollarımızı sonuna kadar açacağız.”

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.