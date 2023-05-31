Çiğdem Toker hedef göstermelere yanıt verdi: Demokrasi sandıktan ibaret değildir

Gazeteci Çiğdem Toker, Fox TV'de seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Demokrasi sandıktan ibaret değildir. Demokratik protestoları kriminalize etmememiz lazım" demişti.

Toker bu sözlerinin ardından hedef gösterilmiş, RTÜK de konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in 'Demokrasi sandıktan ibaret değildir' şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır" denilmişti.

'Eğer demokrasi sandıktan ibaret olsaydı...'

Toker bugün T24'teki "Erdoğan: Demokrasi sadece seçimlerden ibaret değildir" başlıklı köşe yazısında, konuyu yeniden gündeme taşıdı. Çiğdem Toker, "Düşünce özgürlüğünün zaten özellikle şoke edici, rahatsızlık veren düşünce açıklamalarını güvence altına aldığını; AİHM ve AYM'nin, şiddet içermeyen, şiddete çağrı yapmayan her düşünce açıklamasını güvence altına alan sayısız kararı olduğunu hatırlatayım" diyerek şunları yazdı:

"Özetle, demokrasi sandıktan ibaret değildir. Eşit, adil, özgür bir demokrasiyi ancak yurttaşlara Anayasa ile güvence altına alınmış hakların, kâğıt üzerinde kalmadığı bir iklim sağlar. Eğer demokrasi sandıktan ibaret olsaydı ne anayasalara ne yasama organına ne yargısal denetime ne kuvvetler ayrılığına, ne de Anayasa ile güvence altına alınmış kişi hak ve özgürlüklerine gerek kalırdı."