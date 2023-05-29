TGS'den Çiğdem Toker'e destek: 'Evet, demokrasi sandıktan ibaret değildir'

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), yaptığı açıklamayla T24 yazarı, gazeteci Çiğdem Toker'in Cem Küçük tarafından hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

Çiğdem Toker, Fox TV'de seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Demokrasi sandıktan ibaret değildir. Demokratik protestoları kriminalize etmememiz lazım" demişti.

Cem Küçük bu açıklaması üzerinden Toker'i hedef göstermişti.

TGS'den yapılan açıklamada "Evet, demokrasi sandıktan ibaret değildir. Gazeteci Çiğdem Toker'in bu yöndeki beyanından sonra yaratılmak istenen dezenformasyonu kınıyoruz. Sandığa saygı ama protesto hakkına, basın özgürlüğüne de saygı!" denildi.