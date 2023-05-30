RTÜK'ten 6 kanala seçim yayını incelemesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve YSK yayın yasaklarına uymadığı" iddiasıyla Halk TV, Tele 1, KRT, TV5, Flaş Haber ve Sözcü TV'ye inceleme başlatıldığını duyurdu. Yayınlarda "halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarda" bulunulduğu iddia edildi.

RTÜK'ün açıklamasında, seçim yayınında FOX TV’de programcılardan Çiğdem Toker’in “Demokrasi sandıktan ibaret değildir” dediği belirtildi. Açıklamada, bu sözler ile yayının tamamının uzmanlar tarafından raporlaştırılmaya başlandığı da kaydedildi.

RTÜK'ün açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"Milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır. Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

RTÜK Başkanı: Sessiz kalmayacağız

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kişisel Twitter hesabında söz konusu duyuruyu alıntılayarak "Millî iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız" dedi.

'Siz bu dosyaların görüşülmesine katılamazsınız!'

Kurul'un CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı ise bu sözlere tepki gösterdi. Şahin'in paylaşımını alıntılayarak yanıt veren Taşçı, "Siz zaten kararınızı vermişsiniz! İsterseniz Üst Kurul'u dahi toplamadan vereceğiniz cezaları da açıklayıverin" dedi.

Taşcı, şöyle devam etti:

"Yaptığınız Üst Kurulun yetkisini gasptır. Kurul daha toplanmadan sizin oyunuzun rengi belli olmuştur. Siz bu dosyaların görüşülmesine katılamazsınız!"