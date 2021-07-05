'Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, sınır dışı edileceğini öğrenince başkonsolosluğa başvurdu' iddiası

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın, Brezilya’da verilen 'sınır dışı kararı' üzerine teslim olmak zorunda kaldığı iddia edildi. Aydın'ın yurt dışı hesaplarında hâlâ 100 milyon liraya yakın parasının bulunduğu ifade edildi.

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile on binlerce kişiyi dolandıran ve yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın, Brezilya’da hakkında verilen ‘sınır dışı kararı’ üzerine teslim olmak zorunda kaldığı ileri sürüldü.

Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre Aydın'ın pişmanlık yasası ve benzeri birtakım hafifletici sebeplerden yararlanmak için teslim olduğu algısını yarattığı anlaşıldı.

14 saatlik bir yolculuğun ardından önceki gece İstanbul’a getirilen Aydın’a uçaktan indirilmeden çelik yelek giydirildi. İstanbul Havalimanı’nda kimlik ve parmak izi doğrulaması yapılan Aydın sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nezaretine konuldu.

Sao Paulo Konsolosluğu'na sunduğu savunma belgelerinin bir nüshasını da mali şube polisine veren Aydın’ın, profesyonel hukukçular tarafından hazırlanmış belgelerle birileri tarafından yönlendirilerek savunma hazırlandığı değerlendiriliyor. Mehmet Aydın’a yöneltmek üzere sorular hazırlayan polisin ise bir yandan da Aydın’ı yönlendiren şahıs ve merkezleri deşifre etmek için çalıştığı öğrenildi.

'Hâlâ 100 milyon liraya yakın parası var'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğünde polisle yaptığı ilk mülakatta kendisine sorulan "Bu kadar süre kaçıp neden sonra teslim oldun?" sorusuna "Ailemle sorun yaşıyordum ve param bitmişti" diye cevap verdiği öğrenilen Aydın’ın, 3 buçuk yıl önce eşi Sıla Aydın’dan boşandığı ve yurt dışı hesaplarında hâlâ 100 milyon liraya yakın parasının bulunduğu belirtiliyor.