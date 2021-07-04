Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Çiftlik Bank vurgununun sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

TRT'de yer alan habere göre, Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Aydın'ın sorgusu için özel bir ekip oluşturuldu. Ön görüşmedeki ilk ifadesinde Mehmet Aydın, "borçlarını ödeyeceğini, borcu kadar alacakları da olduğunu borcunun büyük bir bölümünü ödediğini" söyledi.

Aydın'ın, Brezilya’dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.

Aydın'ın "Neden teslim oldun?" sorusuna da "çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını" söylediği aktarıldı.

Aydın, dün gece saatlerinde THY uçağı ile Brezilya'dan Türkiye'ye getirilmişti.

77 bin 843 kişiden 511 milyon lira topladı

Geleneksel "saadet zinciri" şeklinde örgütlenen "Çiftlik Bank" adlı dolandırma projesinde 77 bin 843 "kurban" verdikleri paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatırıp sonrasında paralarını kaybettikten sonra dolandırıldıklarının "farkına varmıştı".

Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon lira toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 milyon 3 yüzbin lira ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşi Sıla Soysal Aydın hesabına aktarıldı.

Mehmet Aydın ilk etapta Uruguay'a kaçarken Sıla Soysal Aydın'sa yargılandığı davadan beraat etmişti. Sıla Aydın, şirket adına eksik paraların yerine Bitcoin koyulduğunu söylemişti.