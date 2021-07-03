Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın Türkiye'ye geldi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ı getiren uçak İstanbul'a indi.

Aydın Çarşamba günü basınla paylaştığı videoda "kimseyi dolandırmak istemediğini" iddia ederek kendisinin de "mağdur" olduğunu öne sürmüştü. Aydın, "Türk yargısına teslim olacağım" demişti.

Brezilya'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne teslim olan Aydın bu sabah İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Sao Paulo'dan bu sabah saat 09.50'de hareket etti. Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK-0016 sefer sayılı uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları bulunan Aydın, İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirildi.

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin ek hizmet binası olarak faaliyet yürüten İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde savcıya ifade verecek olan Aydın, buradaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında şöyle denildi:

“Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Suç Örgütüne Üye Olmak', 'Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak' ve 'Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak' ile 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak' suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir”

511 milyon lira toplandı

Geleneksel "saadet zinciri" şeklinde örgütlenen "Çiftlik Bank" adlı dolandırma projesinde 77 bin 843 "kurban" verdikleri paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatırıp sonrasında paralarını kaybettikten sonra dolandırıldıklarının "farkına varmıştı".

Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon lira toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 milyon 3 yüzbin lira ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşi Sıla Soysal Aydın hesabına aktarıldı.

Mehmet Aydın ilk etapta Uruguay'a kaçarken Sıla Soysal Aydın'sa yargılandığı davadan beraat etmişti. Sıla Aydın, şirket adına eksik paraların yerine Bitcoin koyulduğunu söylemişti.