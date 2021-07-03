İçişleri Bakanlığı, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Brezilya'dan Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkarıldığını duyurmuştu.
Aydın'ın uçağa bindirilip arandığı anlara ilişkin kareler ortaya çıktı:
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Haber Merkezi
Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor: İlk fotoğraflar paylaşıldı
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Brezilya'dan Türkiye'ye getirilirken, ilk fotoğraflar da paylaşıldı.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Brezilya'dan Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkarıldığını duyurmuştu.
Aydın'ın uçağa bindirilip arandığı anlara ilişkin kareler ortaya çıktı: