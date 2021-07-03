Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor: İlk fotoğraflar paylaşıldı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Brezilya'dan Türkiye'ye getirilirken, ilk fotoğraflar da paylaşıldı.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Brezilya'dan Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkarıldığını duyurmuştu.

Aydın'ın uçağa bindirilip arandığı anlara ilişkin kareler ortaya çıktı:

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Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın bu akşam Türkiye'ye getiriliyor

 