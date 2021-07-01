Peker'den 'Tosuncuk' açıklaması: Kimler tarafından korunduğuna kadar biliyorum

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olurken, ülkücü mafya Sedat Peker, daha önce Belarus'ta olduğunu söylediği Aydın'a ilişkin sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

"Bazı kardeşlerim espri amacıyla Sedat Peker bu sefer yanlış bilgi verdi, tosuncuk Brezilya’da ortaya çıktı, Belarus’ta değilmiş demişler. Belarus’ta kimlerle görüştüğüne ve kimler tarafından korunduğuna kadar biliyorum. Bizde yanlış bilgi olmaz, ne dediysek o" ifadesini kullanan Peker, iddialarına şöyle devam etti:

"Doğru soru şu olmalı, cihan ekşinin süslü sülünün kasası olması, cihan ekşinin eşinden dolayı Belarus’taki ilişki ağı ve tosuncuğun Belarus’a getirilip orada koruma altına alınması…

Benim açıklamalarımdan sonra ülke değiştirilmiş olabilir. Bizde bayat para olmaz, bir de yanlış bilgi olmaz. Ne dediysek o. Hepsini deli edeceğim."