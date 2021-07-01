Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Son dakika haberine göre; Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu.

Aydın dün paylaştığı videoda "kimseyi dolandırmak istemediğini" "şirketin aşırı büyümesinden kaynaklı sorunların ortaya çıktığını", "bu sorunları sonradan farkettiğini" iddia ederek "Türk yargısına teslim olacağım" demişti.

Geleneksel "saadet zinciri" şeklinde örgütlenen "Çiftlik Bank" adlı dolandırma projesinde 77 bin 843 "kurban" verdikleri paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatırıp sonrasında paralarını kaybettikten sonra dolandırıldıklarının "farkına varmıştı".

Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon lira toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 milyon 3 yüzbin lira ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşi Sıla Soysal Aydın hesabına aktarıldı.

Mehmet Aydın ilk etapta Uruguay'a kaçarken Sıla Soysal Aydın'sa yargılandığı davadan beraat etmişti. Sıla Aydın, şirket adına eksik paraların yerine Bitcoin koyulduğunu söylemişti.