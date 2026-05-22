'CHP'yi iki başlılıktan çıkaracak' yolu işaret etti: Temyizden ne zaman vazgeçilirse...

Mutlak butlan kararı sonrası eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'ye uyarı yapmış ve "Temyizden vazgeçilip hemen olağan kurultaya gidilmeli" demişti.

Ancak CHP bu yolu izlemedi.

soL'a konuşan Eminağaoğlu bundan sonra yaşanacakları değerlendirdi ve partinin "iki başlı bir duruma sokulduğuna" dikkat çekti. Çözüm olarak kurultaya işaret etti. "Şimdi Kemal Bey temyizden ne zaman vazgeçerse iki başlılık o zaman biter. Bu duruma gelindi" diye konuştu.

Parti iki başlı bir duruma sokuldu: 'Genel Merkez başında geçici yönetim, Meclis grubu başında Özel'

Eminağaoğlu şunları söyledi:

"Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu konularda görevli organ değil, mahkeme kararını kaldıracak bir organ değil. Mahkeme kararı yanlış da olsa doğru da olsa bu kararı denetleyecek olan Yargıtay. Dolayısıyla yapılan itiraza beklenen karar çıkmayacak. Mahkeme kararını YSK kaldıramaz. Mahkeme kararı her türlü hukuka aykırılığı içeriyor ama mahkeme kararı sürdüğü sürece geçici yönetim sürüyor. Yargıtay'a temyiz edince de geçici yönetim devam ediyor. Genel Merkez başında geçici yönetim, Meclis grubu başında Özgür Özel, yani iki başlılık.

Bir yönetim en çok 3 yıl görev yapar. Kemal Bey ve yönetimi de 3 yıl 4 aydır görevdeydi, kurultay takvimi işliyordu. Karar kesinleşse yani temyiz edilmese tek yapacakları hemen yeni kurultay tarihi belirlemekti. Bu sonuca o kararı yerden yere vurmakla gidemezsiniz. Siyasi ve hukuki çıkmazdan ayrılmanın yolu eninde sonunda sandıktan geçiyor. Şimdi Kemal Bey temyizden ne zaman vazgeçerse iki başlılık o zaman biter. Bu duruma gelindi."

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu

