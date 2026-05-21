Eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu'ndan CHP'ye uyarı: 'Temyizden vazgeçip hemen olağan kurultaya gidilmeli'
Yayın Tarihi: 21.05.2026 , 20:10
CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına dair açıklama yapan eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, "CHP temyizden vazgeçip hemen olağan kurultaya gitmeli" uyarısında bulundu.
Eminağaoğlu, mutlak butlan kararına dair sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
"Mutlak butlan kararı karşısında, CHP Genel Merkezi'nin yapması gereken, karar temyiz edilmemesidir" diyen Eminağaoğlu, kararın temyiz edilmesi halinde Yargıtayın süreci uzatacağını ve bu durumun da geçici yönetim dönemini uzatacağını belirtti.
Eminağaoğlu, "Parti avukatı, temyizden vazgeçmelidir" dedi ve açıklamasına şöyle devam etti:
"Siyasi Partiler Yasası'ndaki (eski yönetimin) azami üç yıllık görev süresi 4/5.11.2023 tarihine kadar zaten dolmuş olduğundan, bu durumda şimdi hemen seçimli olağan kurultay yapılacak, bu belirsizlik ortadan kaldırılacaktır."
