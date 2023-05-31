CHP'li Günaydın'dan 14 Mayıs açıklaması: Sandıkların tamamına egemen olamadık

Seçimden önce sandık güvenliği konusu gündeme gelirken CHP’li Gökhan Günaydın’dan seçim sonrası bir itiraf geldi. Canlı yayında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, 14 Mayıs'ta sahip çıkılmayan sandıkların sonucu değiştirecek boyutta olduğunu dile getirdi.

HalkTV’de konuşan ve CHP’nin "sandıkların bir kısmına egemen" olduğunu belirten Günaydın, “Biz özellikle ilk seçimde sandıklara sahip çıkamadık. Çıktık diyen arkadaşları gerçeği tam olarak söylemiyorlar. 28 Mayıs’ta çok daha iyiydi durum ama 14 Mayıs’ta eksik kalındı” ifadelerini kullandı.

Günaydın, “Bir partinin, dünyanın en eski beşinci partisi olma iddiasını taşıyan bir partinin Türkiye’nin de gerçeklerini bile bile hala sandıklara tam olarak sahip çıkamama meselesi benim açımdan kabul edilebilir değildir” diyen Günaydın, “Bu eksikliği kabule etmek zorundayız. Bu eksiklik varsa ben de sorumluyum, çünkü Parti Meclisi üyesiyim. 192 bin sandığın tamamına egemen olduk dersek, doğru söylemiyoruz” şeklinde konuştu.

Gökhan Günaydın ayrıca “14 Mayıs’ta Cumhuriyet Halk Partisinin bilişim sisteminde bir eksiklik olmamıştır. Bilişim sistemi çalışmıştır, buna karşılık sandıklara hakimiyet ve ıslak imzalı tutanakların toplanması konusunda eksiklik olmuştur” dedi.