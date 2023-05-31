'CHP’ye 17 bin sandıktan ıslak imzalı sonuç tutanağı ulaşmadı'

14 Mayıs seçimlerinden önce ve sonra seçim güvenliği konusu tartışılmaya devam ediliyor.

Seçim güvenliği konusunda açıklama yapan CHP’li Gökhan Günaydın “192 bin sandığın tamamına egemen olduk dersek, doğru söylemiyoruz” diyerek sandıklara sahip çıkamadıklarını açıkladı. HalkTV’de Şule Aydın ile Kayda Geçsin'de konuşan konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, 14 Mayıs'ta sahip çıkılmayan sandıkların sonucu değiştirecek boyutta olduğunu dile getirdi.

Gazeteci Şaban Sevinç de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, CHP’ye 17 bin ıslak imzalı sandık sonuç tutanağının ulaşmadığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sevinç, CHP'ye ulaşmayan ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarına ilişkin şunları ifade etti:

"Yurtiçi toplam sandık sayısı 190 bin. Seçim gecesi CHP’ye ulaşan ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı sayısı: -14 Mayıs’da 115 bin, -28 Mayıs’da 173 bin"