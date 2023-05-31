'İmamoğlu'nu görevden almak için uygun anı bekliyorlar'

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınabileceğini öne sürdü.

Öztürk, AKP'nin bunun için uygun anı beklediğini dile getirdi.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Şimdi, Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olması için bazı çevrelerin gayreti var. Ancak, hakkındaki mahkumiyet kararı unutuluyor. Yalnız bu olsa neyse. İmamoğlu'nun, her an İçişleri Bakanı tarafından açığa alınması da gündemde. Bunun için İçişleri Bakanı'nın beklediği, Cumhurbaşkanının bu konuda talimat vermesidir.

Bakanın beklediği bir göz, Cumhurbaşkanı “Alın” derse, verilen iki göz olacak. Bakan görevden alırsa da, elini göğsüne koyup, çocuklar gibi “Oohhh” çekecektir.

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Üsküdar sahilindeki kaçak kafeleri mahkeme kararına dayalı olarak yıkmak isteyen İBB ekibine saldırdılar. İmar Müdürü Ramazan Gülten'i yaraladılar. “PKK'lılar işyerimizi yıkıyor” diye bağırdılar. Oysa, müdür sadece mahkeme kararını uyguluyordu. Peki, polis nerede? Bırakın polisi göndermeyi yıkımı bizzat Üsküdar Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü engelliyor.

İmamoğlu, talimat verildiği gün İçişleri Bakanı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınabilir. Sonuçta, İmamoğlu yalnız mahkeme kararıyla değil, İçişleri bakanının onayıyla da ne zaman uygun bulunursa o zaman açığa alınabilir. İşte o uygun zaman bekleniyor…"