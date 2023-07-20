CHP'de büyük kriz: Gizli toplantı sızdırıldı, açıklamaların ardı arkası kesilmiyor

CHP'de genel başkanlık yarışına girebileceği kaydedilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li kurmayların zoom üzerinden yaptığı toplantının yaklaşık 15 dakikalık kısmı YouTube üzerinden yayınlandı.

Youtube’a sızdırılan ‘İŞTE YÜZYILIN İHANETİ! KILIÇDAROĞLU’NA TARİHİ İHANET!’ başlıklı videoda İmamoğlu ile Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın gibi isimler yer alıyor.

Ek olarak söz konusu toplantıya Selin Sayek Böke'nin de destek verdiği ilgili videodaki konuşmalar üzerinden anlaşılıyor.

Video, ‘Değişim Gerçeği‘ isimli bir Youtube kanalından paylaşıldı. Kanalın kuruluş tarihi 18 Temmuz 2023 olarak gözüküyor.

Videonun bilgi kısmında söz konusu ekibin İmamoğlu’nun ‘A takımı’ olduğu yazılırken toplantıda olmayan veya paylaşılan kesitte görülmeyen bazı isimler de sıralanmış:

“Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adığüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi-Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökan Zeybek, Sevgi Kılıç.”

Toplantıda ne konuşuldu?

Yayınlanan kayda göre toplantıda yer alan kişiler Parti Meclisi'ni (PM) toplantıya çağırmak için bazı üyelerin imzalayacağı bir metin hakkında konuşuyor. Toplantıyı yöneten CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, söz konusu metnin Bülent Tezcan tarafından kaleme alındığını söylüyor. Toplantıda Tezcan tarafından yazılan dilekçenin kimler tarafından imzalanacağı, ne zaman genel merkeze verileceği ve basına nasıl duyurulacağı gibi konular da konuşuluyor. CHP'li yöneticiler, başka üst düzey isimlerden de bahsederek kampanyaya katılacaklarını ifade ediyor.

Söz konusu toplantı kaydında, Tezcan tarafından hazırlanan ve PM'yi olağanüstü toplantıya çağırmak için verilmesi planlanan dilekçe değerlendiriliyor; ne zaman ve kim tarafından sunulması gerektiği, basına nasıl duyurulacağı konuları ele alınıyor. Dilekçeyi şimdiye kadar Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Gökhan Zeybek, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık’ın imzaladığı belirtiliyor.

Dilekçeyi imzalaması beklenen diğer isimler de şöyle sıralanıyor: Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun, Turan Aydoğan, Muharrem Erkek, Hakkı Süha Okay, Yaşar Selman.

Toplantıda imza sayısını "garantiye almak" adına listeye Veli Ağbaba ya da Murat Emir'den birinin eklenmesi ihtimali de konuşuluyor.

Görüntülerde açılış konuşmasını yapan Ekrem İmamoğlu, "Birkaç hususta ilk planlamamızı yapmıştık aslında. Hem bu Parti Meclisi süreciyle ilgili bir zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik. Bunun da özellikle örgütün görevden almalar sürecine dair bir hazırlık olacaktı. Bu konuda en son Gökhan Bey bir süreç başlattı. İkincisi yine bu özellik ile alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi olgunlaşabilir mi buna dair bir zemin var mı? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. O konuda da katkısı olacak olan burada olan ve olmayan arkadaşların da katkılarıyla birlikte bir çalışma, bir öngörü zemini oluşacaktı. Bu konuda da bir çalışma sürdürüldü diye biliyorum. Bir de malum aslında Selin Hanım işte Amerika'dan gelir gelmez içine eklenecek olan bir çalışma yapacaktı. Biz de onu yürütüyoruz aslında. Bugün de bir toplantının içinde şu anda Selin Hanım. Böyle bir aşamaları var. İstersen bu Parti Meclisi'nden başlayalım. Sonra olağanüstü kurultay zemini ya da ihtimali, alternatifi nasıl bir bakış diye devam edelim" diyor.

Videoda yer alan CHP'lilerden ilk yorum

İsmail Saymaz'ın Sözcü TV'de aktardığına göre Gökhan Günaydın, gayrimeşru bir toplantı yapmadıklarını belirterek, "PM üyeleri olarak görevden alınan il ve ilçe başkanları hakkında konuştuk. Parti tüzüğüne göre hareket ediyoruz. Zaten gizli toplantı yapsaydık dilekçeyi basına duyurmaktan bahsetmezdik. Bunun neresi paralel?" diye konuştu.

İsmail Saymaz, "Gördüğüm kadarıyla bu, İmamoğlu ve yakın değişim ekibinin toplantısı" yorumuna Günaydın'ın, "Bunda ne mahsur var" diye yanıt verdiğini ve CHP’de tartışmanın artık kaset savaşları noktasına gelmesini üzücü bulduğunu söylediğini aktardı.

Saymaz, Engin Altay'ın ise kendisine "Konumuz il ve ilçe başkanlarının görevden alınmasıydı" açıklamasını yaptığını ifade etti. Engin Altay Gazete Duvar'a yaptığı değerlendirmede de "Bu tür toplantılar sürekli yapılıyor, normal. Bir şey olmaz. Sızması enteresan" ifadesini kullandı.

İsmail Saymaz, 23 Temmuz'da yapılması beklenen PM toplantısının gergin geçeceği yorumunda bulundu.

İmamoğlu'ndan sızdırılan video ile ilgili ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,, "Hiçbir gizli tarafı yok. Sızdırılmasını araştıracağız. Bunu seven kimler var? Bunları araştıracağız. Partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileri ile konuşuyoruz" dedi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle parti meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu ve benzeri 200e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bugün bile buna benzer toplantımız var. Gizli bir bilgi yok. Sızdırılmasını araştıracağız bunu seven kimler var parti içinden mi dışından mı? Kalbimizde ne varsa aile meselesi gibi konuşmaya devam edeceğiz, oradan sağlıklı karar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz."

Kulis: Kılıçdaroğlu 'gizli' toplantıyı önceden öğrenmiş

Diken’den Altan Sancar’ın haberine göre dört gün önceki toplantıdan Kılıçdaroğlu’nun aynı gün haberi oldu. Parti meclisinin imza toplanarak olağanüstü toplantıya çağrılacağını öğrenen Kılıçdaroğlu, bu pazar parti meclisini toplama kararı aldı.

CHP MYK'da sızan video toplantı gündemde: 'İki ismin istifası istenecek'

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında ana gündem maddesi gece saatlerinde sızdırılan video oldu. Bazı MYK üyeleri, Özel ve Günaydın’ın partideki görevlerinden istifasını talep ediyor. Özel, MYK toplantısında bulunurken, Günaydın toplantıya katılmak üzere İstanbul’dan yola çıkmıştı.

CHP'den sızdırılan videoya ilişkin ilk açıklama: Doğru bulmuyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak konuyla ilgili açıklama yaptı. Öztrak, "Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz. Bu süreçte partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz. Genel Merkezin toplantıdan haberi yoktu" dedi.

Özgür Özel'den açıklama

Sızdırılan zoom toplantısında bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, T24'e yaptığı açıklamada “Partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz, ancak Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz” dedi.

Özel, TBMM Grup Başkanlığından istifasının istendiği iddiaları ile ilgili de, “Bu konunun toplantıda hiç gündeme gelmediğini öğrendim, bazı MYK üyelerinin bu konuda talepleri gündeme getirdiğini söylediğini şaşkınlıkla karşılıyoruz” dedi. Özel, “Görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı ilan ederim” dedi.

CHP'li Günaydın açıkladı: Sızdırılan toplantının katılım linki kimlere gönderildi?

Sızdırılan toplantıda yer alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüşen Gürkan Hacır "Akşam saatlerinde Gökhan Günaydın’dan bir açıklama geldi, ‘Bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler, danışmanlar bizden daha siyasi adamlar. Bunu yapmamaları lazımdı. ’ dedi" sözlerine yer verdi.

Onursal Adıgüzel: Casusluk, ahlaksızca kaydetmişler

CHP'deki sızdırılan gizli toplantıya ilişkin kriz sürüyor.

Videoyu BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici'ye değerlendiren Onursal Adıgüzel toplantının amacıyla ilgili şunları söyledi:

“Çok net bir toplantı. Gündemi de çok açık. Parti içinde demokratik süreçlerin sorunsuz yürüyebilmesi için bir olağanüstü Parti Meclisi toplantısı talep edilecekti. Onun sebebi de parti içi demokrasi süreçlerinin düzgün yürümüyordu. Onun değerlendirildiği ve imzaların nasıl toplanacağının planlandığı bir toplantıydı. Sonrasında da zaten çok uzun sürmeden bitti. Ama birileri sızarak, casusluk yaparak, ahlaksızca kaydetmişler.”

Engin Altay: Sızdıranların kim olduğunu biliyorum

Sızdırılan videoda yer alan CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, TV100'de Kübra Par'a açıklama yaptı. Altay şöyle konuştu:

"Ortada bir sıkıntı var. Herkes bir çıkış arıyor. Bu toplantıyı bir arama konferansı gibi düşünün. İl başkanları görevden alınıyor, bunlar çok tatsız işler... Bunları bir konuşalım dedik. İstişare etmekten korkan bir CHP olabilir mi?

Parti bir seçim yenilgisi almış, hiçbir şey olmamış gibi devam etmek asıl partiye ihanettir. Elbette bunları partililerin kendi arasında konuşması gerekir. Deve kuşu gibi kimse başını kuma gömmemeli Ortada bir sıkıntı var. Parti tabanında, bize oy veren seçmende sıkıntı var. Bunu konuşmayacağız da neyi konuşacağız Allah aşkına... Buna ihanet ve darbe demek izansızlıktır. Sızdıranların kim olduğunu biliyorum ama şimdi isim vermem. Günah almak istemem. Partiye darbe demek gerçekleri konuşmamaktır, arayış içinde olmamaktır, akıl tutulmasıdır, asıl darbe budur... Yazık günah koskoca CHP..."