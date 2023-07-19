Sızdırılan İmamoğlu ile toplantı videosu sonrası Özgür Özel'den açıklama

Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen zoom toplantısında bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz, ancak Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz” dedi.

T24'ten Eray Görgün'ün haberine göre Özel, TBMM Grup Başkanlığından istifasının istendiği iddiaları ile ilgili de, “Bu konunun toplantıda hiç gündeme gelmediğini öğrendim, bazı MYK üyelerinin bu konuda talepleri gündeme getirdiğini söylediğini şaşkınlıkla karşılıyoruz” dedi. Özel, “Görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı ilan ederim” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği zoom toplantısının parti içerisindeki yankıları sürerken, toplantıda bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel’den de açıklama geldi.

T24’e konuşan Özel, “Geçirdiğimiz seçim sürecinden sonra 12 yıldır milletvekili olarak ve son 8 yıldır Grup Başkanvekili ve Grup Başkanı olarak görev yaptığım partimde içinde bulunduğumuz süreçle ilgili hemen herkesle her platformda oturdum, konuştum, konuşmaya da devam edeceğim” ifadesini kullandı.

'Yok sayılan duygusal kopuşa çağrı arıyoruz'

Seçim mağlubiyetinin ardından Türkiye ve CHP için bir çare ve çıkış aradıklarını kaydeden Özel, şöyle devam etti:

“Seçimin tabanımız ve yurttaşlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğa, küskünlüğe, partimize yöneltilen öfkeye ve partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz ancak Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz. Başta Genel Başkan, yıllardır siyaset yaptığımız yol arkadaşlarımızı kırmadan, ancak yurttaşlarımızın, tabanımızın ve örgütümüzün bizlerden beklentilerini karşılayacak bir çare arayışı içindeyiz. 28 Mayıs’tan sonra kamuoyu önünde verdiğim tüm demeçlerde de bunun yolunu aradığımızı anlatmaya çalışıyorum.”

'Partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu göstermektedir'

CHP’nin olağan kurultay sürecine girdiğini hatırlatan ve bu sürecin sağlıklı işlemesini istediklerini kaydeden Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasinin olmazsa olmazı fikir alışverişinde bulunmak, istişare etmek ve ortak aklı aramaktır. Bu nedenle bu sürece zarar vereceğini düşündüğümüz, örgütümüzde yaşanan bazı görevden almalarla ilgili arkadaşlarımızla istişare yaptık, bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu toplantıya özel bir gizlilik atfetmemize rağmen, toplantının kaydedilerek servis edilmesi ve bu toplantının “ihanet” başlığı altında yansıtılması partimiz içinde ya da partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu göstermektedir. Bir toplantının ses veya görüntü kaydını katılımcıların rızası olmaksızın elde etmek ve yayınlamak özel hayatın gizliliğini ihlal eden ağır bir suçtur. Hukuka ve ahlaka aykırı bu yöntemi uygulayanlar, CHP'nin demokrasi kültürüne, tarihine, kurumsal kimliğine yabancı olduklarını göstermektedir.”

Bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu’nun ilan edildiği saatlerde seçim bölgesi Manisa’da bulunduğunu kaydeden Özel, toplantıya katılmaması ve MYK toplantısında istifasının istendiği iddiaları ile ilgili de şunları söyledi:

"Toplantının gündeminin yalnızca bazı örgütlere yapılacak görevlendirmeden ibaret olacağı bilgisini alınca Ankara’daki toplantıya katılmadım. Bugün bazı yayın organlarına Merkez Yönetim Kurulu toplantısında grup yönetiminden bazı isimlerin görevden alınması ya da istifalarının istendiği bilgileri yansıdı. Bu konunun toplantıda hiç gündeme gelmediğini öğrendim, bazı MYK üyelerinin bu konuda talepleri gündeme getirdiğini söylediğini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilmiş Parti Meclisi üyeleridir. Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri ise Meclis Grubunca seçilmektedir. Partimizin iç mevzuatında grup yöneticileri için görevden alma gibi bir mekanizma bulunmamaktadır.”

'İstifa etmeyeceğim, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağım'

Seçimlerin ardından yasama dönemi başında grup başkanlığına aday olduğunu da hatırlatan Özel, “Bu göreve başka talipli varsa yarışa hazır olduğumu ilan etmiştim. Bugün yaşanan tartışmalar üzerine de görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna aracılığınızla ilan ederim” dedi. Özel, “Türkiye’nin 81 ilinde yaşayan ve her gün bir umut arayan milyonlara karşı görevimiz var. Biz daha cesur olacağız, daha büyük adımlar atacağız ve hedefimize ulaşacağız. CHP yeniden herkesin umudu olacaktır, bunu sağlayacağız” ifadesini kullandı.