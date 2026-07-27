CHP törenine figüran taşıyan ajans sahibi: 'Ben siyasete atılan arkadaşımı destekleyemeyecek miyim?'

AKP yargısının “mutlak butlan” kararıyla CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin haftasonu İstanbul’da düzenlediği rozet törenine cast ajanslarınca paralı figüranlar taşındığının ortaya çıkmasının ardından tartışmasının odağındaki ajans sahibi yandaş medyaya konuştu.

CNN Türk’e konuşan cast ajansının sahibi Ömer İne, katılımcılara 950 TL verildiğini doğrularken, bunun etkinliğe katılım karşılığında ödenen bir figüranlık ücreti olmadığını savundu, ödenen parayı “insanların cebine koyduğumuz gönül alma parası” diye niteledi.

Söz konusu ödemenin kendisini kırmayarak programa gelen kişilere verildiğini belirten ajans sahibi “950 TL, katılım karşılığında verilen bir figüran ücreti değildi. Beni kırmayıp geldikleri için insanların cebine koyduğumuz bir gönül alma parasıydı” ifadelerini kullandı.

Siyasete atılan bir arkadaşına destek vermek amacıyla organizasyona katkı sunduğunu öne süren İne, “Bir ajans sahibi olarak ben bir siyasete atılmış bir arkadaşımı destekleyemeyecek miyim? Günlerdir uğradığım itibar suikastı yeter. İncelensin, hesaplarım incelensin. Cumhuriyet Halk Partisi'nden hesabıma yatan bir para varsa boynum kıldan ince” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in katıldığı tören, Sarıyer’deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde yapılmıştı.

Törene üç farklı cast ajansı üzerinden yüzlerce kişinin para karşılığında götürüldüğü ortaya çıkmıştı. BirGün'den Ebru Çelik'in haberinin ardından CHP’de butlan yönetimi basını hedef alarak şikayetçi olmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.