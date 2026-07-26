Kemal Okuyan: Bir başka partiden onlar adına utanır mı insan? Utandım

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda butlan CHP’sinin İstanbul'da dünkü rozet takma töreninde yaşananlara ilişkin değerlendirme yaptı.

Okuyan “İktidar tarafından CHP’ye atanan yönetimin düzenlediği rozet törenine ve ardından yaşananlara bakıyorum, bakıyorum, bir daha bakıyorum. Şaşkınlık içindeyim. Birgün muhabiri Ebru Çelik’in haberi her açıdan sağlam. Tartışılacak tarafı yok” diye yazdı.

Siyasette parayla şakşakçı tutulmasının başka örnekleri de olduğunu kaydeden Okuyan, ancak butlan CHP’sinin hafta sonu verdiği fotoğrafta tek sorunun salona ajanslarca figüranlar getirilmesi olmadığını belirtti.

Ercan Kesal’ın Nasipse Adayız filmindeki asansör sahnesine atıfta bulunan Okuyan o sahneden CHP adına utandığını, hafta sonu ortaya çıkan görüntüleri izlerken de aynı duyguyu yaşadığını dile getirdi.

'Olup bitenlere aldırış etmeden kesintisiz gülümseyen bir lider...'

Okuyan şu ifadeleri kullandı:

Gerçi siyasette parayla şakşakçı ilk kez tutulmuyor. Başka örnekleri de var. Ama butlan CHP’sinin bu haftasonu verdiği fotoğrafta tek sorun ajans marifetiyle salona getirilen figüranlar değil. Ben sevgili Ercan Kesal’ın Nasipse Adayız filmini izlemeyi asansör sahnesinde bırakmıştım. CHP adına utanmıştım o sahneden. Bir başka partiden onlar adına utanır mı insan? Utandım, ne yalan söyleyeyim. Filme konu olan olayları Ercan Kesal’in kendisinden dinlerken de yine utanmıştım. İşte bu hafta sonu yine aynı duyguyu yaşadım görüntüleri izlerken. Karmaşa, bağrış çağrış, olup bitenlere aldırış etmeden kesintisiz gülümseyen bir lider…”

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