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Gürsel Tekin şikayetçi olmuştu, ‘paralı figüran’ haberine soruşturma

CHP’deki rozet törenine paralı figüran taşındığı haberinin ardından Gürsel Tekin’in BirGün gazetesinden şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını duyurdu.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 26.07.2026 , 22:01 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 , 12:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı BirGün muhabiri Ebru Çelik’in "Kılıçdaroğlu’nun rozet töreninde skandal: Yüzlerce figüran parayla törene taşındı" haberine dair açıklamada bulunarak soruşturma başlatıldığını belirtti.

Haberin ardından Gürsel Tekin gazetecileri hedef almış ve BirGün gazetesinden ve muhabirden şikayetçi olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı basınla paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır.”

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