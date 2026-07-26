‘Paralı figüran’ haberinin ardından Gürsel Tekin’den gazetecilere tehdit: ‘Ağır bedeli olur’

Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı CHP üye katılım törenine cast ajansları aracılığıyla yüzlerce ücretli figüran taşındığı haberinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin açıklama yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Tekin, törende “figüran üyelerin” bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti ve olayın kendilerine yönelik kurulmuş bir “tezgâh” olduğunu savundu.

BirGün muhabiri Ebru Çelik, katılımcıların üç farklı cast ajansı üzerinden kişi başı 950 TL karşılığında törene getirildiğini haberleştirmişti. Haberde figüranların servislerle kültür merkezine taşındığı, kendilerine slogan ve alkış provası yaptırıldığı, bazılarına CHP Gençlik Kolları yelekleri giydirildiği aktarılmıştı.

Gazeteciler hakkında suç duyurusu

Tekin, haberin yayımlanmasının ardından BirGün muhabiri Ebru Çelik, gazetenin yöneticileri ve bir Sözcü TV muhabiri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Tekin, şunları söyledi:

Başta Gürsel Tekin ve arkadaşlarımız olmak üzere hiçbir kirli işin tarafı olmadık. Ne içeride ne dışarıda hiç kimseye tuzak kurmadık. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa savcılar dibine kadar, sonuna kadar gitsin. Bu FETÖvari tezgâhın sorumluları kimse ortaya çıkarılmalıdır.

CHP’ye katılan kişilerin geçmişlerini araştırma olanaklarının bulunmadığını söyleyen Tekin, üyelik işlemlerinde kişilerin beyanlarını esas aldıklarını belirtti.

Törende DEVA Partisi, İYİP ve İşçi Partisi’nden isimlerin de CHP’ye katıldığını öne süren Tekin, salon kapasitesinin üzerinde katılım gerçekleştiğini savundu.

‘Her türlü rezilliğin ağır bedeli olur’

Bazı katılımcıların Kılıçdaroğlu konuşurken olumsuz slogan atmaları için yönlendirildiğini de iddia eden Tekin, gazetecileri hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

Buradan açıkça söylüyorum, nezaketimizin sınırına geldik. Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedeli olur.

Tekin, BirGün’ün yanı sıra Halk TV’yi de hedef aldı. Basın toplantısına katılmayan kanal yöneticilerine seslenen Tekin, “Burada karşımda oturup gözlerimin içine bakarak sorularınızı sormanız varken neden kaçıyorsunuz?” diye konuştu.

Törende yer alan bazı kişilere para verildiği iddialarını reddeden Tekin, yalnızca ulaşım desteği sağlandığını ve katılımcıların tek tek aranarak iddiaların sorulduğunu ileri sürdü.

BirGün ise haberinin arkasında olduğunu açıklamış, gazetecilere yönelik suçlamalara karşı yargı yoluna başvuracağını duyurmuştu.

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