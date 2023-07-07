CHP: Kılıçdaroğlu, Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı yapmadı

CHP, eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından danışman olarak atandığına dair haberleri yalanladı.

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ulukuş, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

CHP tarafından yapılan açıklamada, “Çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘danışman atamaları’ yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup, ilgili tarihten sonra Engin Özkoç , Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır” denildi.

CHP'de rahatsızlığa neden olmuştu

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gökçe Gökçen, Abdullah Çatlı’ya yönelik görüşleri nedeniyle tartışılan Ulukuş için “aşırı sağ” göndermesinde bulunmuştu.

Gökçen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP gençlik örgütlerinde partide danışmanlık ve yöneticilik yapacak kadrolar olduğunun altını çizerek, “Ne mutlu ki o kadrolar aşırı sağ akımlara karşı mücadelenin bu dönemde ne kadar hayati olduğunun da farkındalar, fakat ne yazık ki hak ettiklerini partimizde henüz alamadılar. Ben o arkadaşlarımla gurur duyuyorum” demişti.