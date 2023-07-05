Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı: 'Abdullah Çatlı benim için tarihsel bir figür'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ‘CHP Genel Başkan Danışmanlığı’ görevine getirilen Gökşen Anıl Ulukuş, TİP’li 7 gencin 1978'de Ankara Bahçelievler’de katledilmesi dahil olmak üzere birçok kontragerilla cinayetiyle anılan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla yargılanan Abdullah Çatlı’ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

KRT TV’de ‘Gün İzi’ programına konuk olan eski Zafer Partili Ulukuş, sunucu Seçil Özer’in “Abdullah Çatlı hayranı mısınız?” sorusuna net bir yanıt vermedi.

“Abdullah Çatlı’nın yeğenleriyle tanışıklığım var. Kardeşinin çocuklarıyla… Birisiyle, kendisine selam olsun buradan, akademisyendir; Ahmet Çatlı ile YouTube’da iki program yaptık” diyen Ulukuş, bu programda Çatlı ile ilgili merak edilen her şeyi kendisine sorduğunu, Çatlı’ya övgü veya yergide bulunmadığını söyledi.

Ulukuş, “Çatlı ailesiyle çok uzun zamandır tanışıyorum, kendileriyle devamlı, hala görüşüyorum. Ancak Abdullah Çatlı benim de benim gibi birçok insan için de artık tarihsel bir figür. Sevmek, sevmemek, hayranı olmak… Artık bir etkisi olduğunu düşünmüyorum” dedi.

'1980’den sonra başka faaliyetleri olmuş'

“Şahsi olarak soracak olursanız dönemleri var, 1980 öncesi dönemde hiç kimsenin, hiçbir grubun yaptığını tasvip etmiyorum Türkiye’de” ifadelerini kullanan Ulukuş, Çatlı konusunda değerlendirme yapmaya ‘mevcut verilerin izin vermediğini’ savunarak cevabını şöyle noktaladı:

“1980’den sonra başka faaliyetleri olmuş. Zaten şu an tam olarak gün yüzüne çıktığını düşünmüyorum. Değerlendirme yapmak için Türkiye’nin mevcut verileri izin vermiyor. Ama 1980 öncesini biliyoruz, o dönemde bir kaos ortamıydı. Hiçbir grupta sempati duyulacak hiçbir şey yoktu.”