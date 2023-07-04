Kılıçdaroğlu, eski Zafer Partili Ulukuş'u danışman olarak atadı

CHP’de seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni atama geldi.

Eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun danışmanı oldu. Diken'in haberine göre Ulukuş, Zafer Partisi’nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin başkanlığını yürütmüştü.

Ulukuş haberi Twitter hesabından “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum” ifadesini kullandı.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum. 🇹🇷 — Gökşen Anıl Ulukuş (@goksenulukus) July 4, 2023

Ulukuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile çalışmış bir isim. Zafer Partisi’nin kurulmadan önce kullandığı Ayyıldız Hareketi ismi, parti kurulduktan gençlik yapılanmasının ismi olmuştu. Ulukuş, 5 Ekim 2021’e kadar hareketin başkanlığını yürüttü. Daha sonra görevinden istifa eden Ulukuş, Kılıçdaroğlu’yla çalışmaya başladı.

Ulukuş, Kılıçdaroğlu’nun ülkücülerle bir araya geldiği etkinliklerde konuşmalar yapmıştı.