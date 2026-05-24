CHP Genel Merkezi önünde arbede: Kılıçdaroğlu ekibi binaya geldi, çevik kuvvet sevk edildi

İstinafın CHP Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde süren hareketlilik gece yarısının ardından arttı. İstinafın kararıyla Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine yönelik tahliye talebinde bulunduğu iddiasıyla parti yöneticileri ve yurttaşlar Genel Merkez binasına çağrıldı.

İstinafın CHP Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararını vermesinin ardından süren hareketlilik gece yarısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine yönelik tahliye talebinde bulunduğu iddiasının CHP Genel Merkezi yöneticilerine ulaşmasının ardından arttı. CHP yönetimi parti yöneticilerini Genel Merkez'e çağırırken, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda da "Partimize sahip çıkmak için şimdi birlik zamanı" denilerek üyelerin ve yurttaşların Genel Merkez'e gelmesi talep edildi.

Genel Merkez etrafındaki polis sayısı artırılırken, parti otobüsleri Genel Merkez bahçesine çekildi. Nöbetçi olanlar dışındaki CHP Milletvekilleri ve parti yöneticileri de Genel Merkez'e gelerek beklemeye başladı.

Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Barış Bektaş ve Hasan Öztürkmen de Kılıçdaroğlu'na yakın partililerle Genel Merkez'e gelen isimler arasında yer aldı.

Kılıçdaroğlu’na yakın partililer, bugün Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e gelmeyeceğini ifade ettiler. Öte yandan Özgür Özel’in Genel Merkez binasında olduğu belirtiliyor. Parti binası önünde bekleyiş sürüyor. Kılıçdaroğlu’na yakın vekillerin içeriye giriş görüşme yapması bekleniyor.

Bu sırada CHP Genel Merkez önüne gelen Kılıçdaroğlu’na yakın partililer ile genel merkezde nöbet tutan partililer arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada partililer Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen partilileri genel merkezden uzaklaştırdı.

BirGün'de yer alan habere göre, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yaşananlara, "Buraya mafya tipli insanlarla birkaç milletvekili gelmiş, partiyi basmaya çalışıyor. Ben Ankara’ya, Ankara örgütüne ve herkese sesleniyorum; sabahın erken saatlerinde planlı bir şekilde gelmişler. Burada ne olduğu belirsiz, silahlı insanlarla geliyorlar. Herkesi genel merkeze sahip çıkmaya davet ediyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Genel Merkezi'ne tahliye kararının tebliğ edilmesi bekleniyor.

'Başarır: Mafya tipli insanlarla birkaç milletvekili gelmiş, partiyi basmaya çalışıyor'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaşananlara tepkisini şöyle dile getirdi:

Buraya mafya tipli insanlarla birkaç milletvekili gelmiş, partiyi basmaya çalışıyor. Ben Ankara’ya, Ankara örgütüne ve herkese sesleniyorum; sabahın erken saatlerinde planlı bir şekilde gelmişler. Burada ne olduğu belirsiz, silahlı insanlarla geliyorlar. Herkesi genel merkeze sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Kılıçdaroğlu'na yakın vekil konuştu: 'Bir şekilde çözeceğiz'

Kılıçdaroğlu’na yakın vekilden Müslim Sarı, Genel Merkez önünde açıklama yaptı.

Sarı, ”Partimiz açısından sıkıntılı bir durum. Türkiye’nin yükünü almak istiyoruz. Yeni bir dönem başlıyor, partimiz hızla toparlanacak. Partimiz Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi hızla mümkün olan en kısa sürede kurultay yapacak, arkadaşlarımız anlayamadığımız bir inatla partinin üyelerini ve vekillerini alıp, odaları boşaltmamakla ısrar ediyorlar. Bir şekilde çözeceğiz, vekil arkadaşlarımız temas kuruyor. Buraya gelme nedenimiz, iki gündür çalışan memurlar, emekçiler bayram ikramiyelerini alıp tatile gitmek istiyor, yetkisiz şekilde burada oturdukları için verilemiyor. Çay ocağından temizlikçisine kadar herkes bize ulaşmaya çalışıyor. Ödeme yetki dağılımı vesaire yapılamadığı için onlar da mağdur oluyor, o nedenle bekliyoruz” dedi.

Sarı sonrasında şunları kaydetti:

Diyalog kurmaya çalışıyoruz, bir araya gelip konuşalım diye ama şu ana kadar geri dönüş olmadı. Burada partili arkadaşlarımız bekliyor, içerdeki arkadaşlarımız da CHP’li, hepimiz CHP’liyiz. Şu ana kadar bir gelişme sağlanamadı, biraz daha bekleyeceğiz. Biraz daha bekleyeceğiz, sonuna kadar işbirliği ve uzlaşıyı zorlayacağız. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bilgisi var. Biz sadece burada durumu aklıselim şekilde idare etmek üzere bir girişimde bulunduk, oturup konuşalım diye ama içerdeki arkadaşlarımızla konuşabilmiş değiliz. Bir miktar daha bekleyeceğiz.

Sarı, daha sonra yaptığı açıklamada çekilme kararı aldıklarını söyledi:

Diyalog zemini oluşmadı. Artık çekiliyoruz. Biz çekiliyoruz, çok üzgünüz. Milletvekili arkadaşlarımızla girelim, konuşalım diye uğraştık ama olmadı. Biz şimdilik geri çekileceğiz elimizden geleni yaptık. Şimdilik çekiliyoruz.

‘Özel ve Kılıçdaroğlu’nun belirlediği iki isim bugün görüşecekti’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaşananlara dair şöyle konuştu: