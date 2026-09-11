Cezayir'den beklenen adım geldi: BAE ile diplomatik ilişkiler neden kesildi?

Cezayir, bölge ülkelerinin iç işlerine yönelik kışkırtıcı ve düşmanca eylemlerle suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiğini ve hava sahasını kapattığını duyurdu.

İki ülke arasındaki gerilim BAE'nin bölgedeki müdahaleci politikaları nedeniyle bir süredir tırmanıyordu.

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Cezayir Dışişleri Bakanlığı açıkladı: 'BAE'nin artan kışkırtıcı ve düşmanca eylemleri...'

Cezayir, iki ülke arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kestiğini bildirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükenmesinin ardından BAE ile diplomatik ilişkilerin kesildiği belirtilen Cezayir Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"BAE'nin artan kışkırtıcı ve düşmanca eylemleri karşısında Cezayir, büyük bir itidal ve yüksek bir sorumluluk duygusuyla hareket etmiştir. Devletler arası ilişkileri yöneten ilkelere tam saygı ruhuyla, BAE tarafının dikkatini çekmek ve bu esef verici, haksız davranışların doğurabileceği vahim sonuçlar konusunda kendilerini uyarmak için hiçbir çabadan kaçınılmamıştır."

Yapılan birçok uyarıya rağmen BAE'nin bu eylemlerinde ısrarcı olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu eylemlerin "iki egemen devlet arasındaki ilişkiler çerçevesinde artık kabul edilebilir, katlanılabilir veya cevapsız bırakılabilir sınırları aştığı" kaydedildi.

Açıklamada, bu doğrultuda ikili ilişkileri korumaya yönelik tüm yolların tükendiği ve Cezayir hükümetinin BAE ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığı belirtildi.

BAE'nin Cezayir Büyükelçisi Yusuf Seyf Hamis Subaa el-Ali, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, diplomatik ilişkileri kesme kararı kendisine bildirildi ve karara uyması için 48 saat süre verildi.

Ayrıca Cezayir, bugünden itiabaren hava sahasını BAE'ye kayıtlı tüm uçaklara kapatma kararı aldığını, yıl sonuna kadar muaf tutulan Cezayir varışlı ve kalkışlı BAE ticari uçuşlarının ise bu kararın dışında bırakıldığını duyurdu.

'Vizyon ve yönetim eksikliği'

Cezayir'in ilişkileri kesme kararını açıklamasından kısa bir süre sonra BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş'tan açıklama geldi.

Gargaş, Cezayir'in adını geçirmeden sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, diplomatik ilişkilerin "çözülmesi gereken bilmeceler ve sinyaller" yerine "akılcılık, iletişim ve çıkarların netliğine" dayanması gerektiğini savundu.

Gargaş açıklamasına şöyle devam etti:

"Belirsizlik bir politika değildir ve gürültü vizyon eksikliğini telafi etmez. Başarılı diplomasi, tutumların netliği ile çıkarların ve farklılıkların sağlam bir şekilde yönetilmesi üzerine inşa edilir. Bunun ötesindeki her şey sadece vizyon ve yönetim eksikliğinin bir ifadesidir."

BAE: Cezayir'in diplomatik ilişkileri kesme kararının geçici olmasını temenni ediyoruz

BAE Dışişleri Bakanlığı da, Cezayir'in ilişkileri kesme kararına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, BAE'nin tüm ülkelerle ilişkilerine değer verdiği, ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde bu ilişkileri geliştirme ve güçlendirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğü iddia edildi.

Ortak çıkarların korunmasının, karşılıklı anlayışın, işbirliğinin ve refahın geliştirilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, Cezayir ile BAE arasındaki "kardeşlik bağlarının" korunmasının arzulandığı ifade edildi.

Açıklamada, "BAE'nin, Cezayir'in aldığı kararın geçici olmasını ve iki kardeş halk arasındaki bağların korunmasını temenni ettiği" vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, BAE'nin Cezayir halkına duyduğu takdir ve saygı vurgulanarak, iki halkı bir araya getiren tarihi ve toplumsal bağların önemine dikkat çekildi. BAE, ülkede yaşayan Cezayir vatandaşları ve ziyaretçilerle ilişkilerin yanı sıra iki ülke halkları arasındaki ortak bağ ve çıkarların korunması ve güçlendirilmesi konusundaki kararlılığını da yineledi.

Süreç buraya nasıl geldi: 'Nereye ayak basarlarsa kan akıyor'

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, geçmişteki açıklamalarında BAE'yi doğrudan ismiyle hedef almaktan kaçınsa da eleştirilerinin adresinin Körfez ülkesi olduğu biliniyordu.

Tebbun, bir süredir yaptığı konuşmalarda Libya, Mali ve Sudan gibi ülkeleri istikrarsızlaştırmaya çalışan bir "mikro devlet" veya "devletçikten" bahsediyordu.

Temmuz ayında bir televizyon kanalına verdiği demeçte, söz konusu devletin bölgede "çok olumsuz bir etkisi" olduğunu belirten Tebbun, "Nereye ayak basarlarsa kan akıyor" ifadelerini kullanmıştı. Tebbun, durumun ciddiyetine işaret ederek, "Ülkemizde kan akmaması için onlardan uzak durmalarını istiyoruz" demişti.

O dönemde Cezayir'in "sözünü ettiği devletle" diplomatik ilişkilerini çok daha önce kesebileceğini belirten Tebbun, bölgesel bölünmeleri derinleştirmemek adına bu adımdan kaçındıklarını kaydetmişti.

Krizin temeli bölgedeki müdahaleler

Cezayir'in aldığı bu sert karar, BAE'nin son dönemde bölge ülkeleriyle yaşadığı ilk kriz değil. Körfez ülkesinin müdahaleci politikaları birçok bölge ülkesinin tepkisini çekiyor.

Somali, egemenliğini, ulusal birliğini ve siyasi bağımsızlığını zayıflatan eylemlerle suçladığı BAE ile limanlar, güvenlik ve savunma gibi alanları kapsayan tüm anlaşmaları iptal etmişti. Bu krizde, BAE'nin ayrılıkçı Somaliland bölgesiyle kurduğu ilişkiler belirleyici olmuştu.

İç savaşın sürdüğü Sudan'da Batı'nın desteklediği hükümet, BAE'nin Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile ilişkide olduğunu ve savaşa müdahil olduğunu biliniyor. Hatta bu müdahaleler farklı kampları destekleyen Ankara ile gerilime neden oluyor. Öte yandan BAE yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

BAE'nin müdahaleci tutumu, Suudi Arabistan ile ilişkilerini de germiş durumda. Geçtiğimiz aralık ayında Suudi Arabistan güçlerinin, "BAE bağlantılı bir silah sevkiyatı" olarak tanımladığı bir hedefi vurmasıyla Yemen'de de gerilim tırmandı. Bu süreçte Suudi Arabistan, Emirlik güçlerinin Yemen'den ayrılması yönündeki taleplere de destek verdi.

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