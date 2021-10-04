'Cezayir donanması, karasularına yaklaşan İsrail denizaltısını uzaklaştırdı' iddiası

Cezayir medyası, Cezayir donanmasına ait iki denizaltının, "Caydırıcı 2021" adlı tatbikat sırasında ülke karasularına yaklaşan bir İsrail denizaltısını takibe alarak uzaklaştırdığını öne sürdü.

Cezayir ordusuna ilişkin haberler yayınlayan "Mina Defense" sitesi, bir Rus uzmanın paylaşımına dayandırdığı haberinde, geçtiğimiz hafta Cezayir donanmasının, tatbikatın yapıldığı bölgeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan uluslararası sularda "Dolphin" adlı İsrail denizaltısını tespit ettiğini ve 2 Cezayir denizaltısı ve 2 Cezayir helikopterinin İsrail denizaltısını başarılı bir şekilde uzaklaştırdığını iddia etti.

Haberde, tatbikatta Rusya'dan satın alınan "Kalibr" füzelerinin denendiği ve İsrail’in bunu gözlediği iddia edildi. "Kalibr" füzesinin Akdeniz'de üç ülke tarafından kullanıldığına, füzeyi Cezayir'in 2019 yılından, Fransa'nın geçen yıldan, İsrail'inse uzun yıllardan bu yana kallandığına dikkat çekiliyor.

Söz konusu iddia, Cezayir'in Fas'la diplomatik ilişkileri kesmesinin ve hava sahasını Fas uçaklarına kapatmasının ardından geldi. Cezayir, Fas'ı kendisine karşı İsrail'le askeri işbirliği yapmakla suçluyor.

Öte yandan Cezayir Savunma Bakanlığı, İsrail denizaltısına ilişkin medyada yer alan haberleri yalanlayarak, tatbikatın sorunsuz geçtiğini bildirdi.

Rai El Yevm başyazarı: Cezayir'e karşı Fransa-İsrail komplosu var

İngiltere merkezli Rai El Yevm gazetesinin başyazarı Abdülbari Atvan, dün yayımlanan yazısında, Cezayir’e karşı bir Fransız-İsrail komplosu kurulduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'e ilişkin son açıklamalarına dikkat çeken Atvan, Macron'un düşmanca açıklamalarının ABD-İsrail komplosu çerçevesinde bir "savaş ilanı" olduğunu öne sürdü.

Atvan, Afrika kıtasına İsrail’in girmesine karşı Cezayir’in direnç oluşturduğunu ve Rus S-400’lerle donatılmış modern ordusu ile caydırıcılık taşıdığını savundu.

Cezayir'in hava sahasını kapattığı Fransız uçakları Sahel bölgesine gidiyordu

Öte yandan, dün Cezayir hükumetinin hava sahasını kapattığını açıkladığı Fransız askeri uçaklarının Cezayir hava sahasını 2014’ten bu yana süren Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel’e ulaşmak için kullandığı belirtildi.