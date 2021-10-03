Macron: Cezayir Fransız sömürgeciliği sayesinde ulus oldu, Cezayir'i önce Türkiye sömürdü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'in "siyasi-askeri bir sistem"le yönetildiğini ve "tamamen yeniden yazılan resmi tarihle ülkede Fransa'ya karşı nefret üretildiğini" öne sürdü.

"Cezayir'in Fransa'nın sömürgecilik dönemi sayesinde ulus olduğunu" iddia eden Macron, "Fransız sömürgeciliği öncesinde Cezayir ulusu var mıydı?" dedi. Macron, ayrıca "Fransa'dan önce Cezayir bir Türkiye kolonisiydi" ifadelerini kullandı.

Fransız medyasının aktardığına göre Macron, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'un "zor bir sistem içinde sıkıştığını" iddia etti.

Macron, "Cezayir'in sisteminin yorgun düştüğünü, Hirak hareketi tarafından zayırflatıldığını görüyorsunuz" diyerek 2019 yılında gerçekleştirilen ve Abdülaziz Bouteflika'nın iktidardan düşmesine neden olan protestoları hedef aldı.

Macron'un açıklamalarının ardından Cezayir hükümeti, Fransa'nın ülkenin içişlerine karışma girişiminde bulunduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyerek Paris Büyükelçisi'ni ülkeye geri çağırdı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cezayir, bazı Fransız kaynaklarının aktardığı ve Macron'un yalanlamadığı açıklamaların ardından ülkenin içişlerine kabul edilemez şekilde karışılmasını kategorik olarak reddettiğini ifade etmektedir" denildi.

Öte yandan, Fransa'yla Cezayir arasında, Fransa'nın "göçmen sayısını sınırlama" gerekçesiyle aldığı vize kısıtlama kararı nedeniyle de kriz yaşanıyor.