Fransa geri çağırdığı büyükelçiyi yeniden ABD'ye gönderiyor

Fransa'nın Washington Büyükelçisi Philippe Etienne'in bugün ABD'ye geri dönmesi bekleniyor.

Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile imzaladığı AUKUS Paktıyla Fransa'dan denizaltı almaktan vazgeçmesinin ardından Paris, Avustralya ve ABD'deki büyükelçilerini ülkeye geri çağırmıştı.

Paris AUKUS Paktına "sırtımızdan bıçaklandık" diyerek tepki göstermişti.

ABD Başkanı Biden ile 22 Eylül'de yaptığı telefon görüşmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, büyükelçi Etienne'i yeniden Washington'a gönderme kararı almıştı. Biden ile Macron'un sözkonusu görüşmede "güven koşullarını yaratmak için istişarelere başlama" ve Ekim ayında Avrupa'da bir araya gelme konusunda anlaştığı belirtilmişti.

Macron dün yaptığı açıklamada 17 Eylül'de Paris'e geri çağrılan Fransız büyükelçi Etienne'in 29 Eylül'de ABD'ye döneceğini doğrulamıştı.