Cezayir Fransa'nın askeri uçaklarına hava sahasını kapattı

Fransa ordusu bu sabah iki askeri uçağının Cezayir hava sahasına girişine izin verilmediğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Le Monde'da yayımlanan Cezayir'le ilgili sözlerine tepki gösteren Cezayir yönetimi Paris büyükelçisini geri çağırmıştı.

AP'nin haberine göre Fransız ordu sözcüsü Pascal Ianni bu sabah Fransa'nın iki askeri uçağının Cezayir hava sahasından uçması için izin taleplerinin reddedildiğini açıkladı. Ianni Cezayir hava sahasına girmesine izin verilmeyen iki uçaktan birinin Fransa'dan diğerininse Çad'dan havalandığını ifade etti.

Cezayir'in hava sahasını tamamen Fransız ordusuna kapatıp kapatmadığının henüz net olmadığını söyleyen Ianni, bu konuda resmi bir bildirim almadıklarını, gelişmelere göre hareket edeceklerini söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı dün akşam Fransa'daki büyükelçiyi istişareler için ülkeye çağırdığını duyurmuştu.

Bu karar, Le Monde'da yer alan bir haberde Macron'a atfedilen "Cezayir'in Fransa'ya kin beslediği" ve "Fransız sömürgesinden önce bir Cezayir ulusu var mıydı" gibi ifadelere bir tepki olarak gelmişti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı Macron'a atfedilen bu sözleri "ülkenin içişlerine kabul edilemez bir müdahale" ve "Fransız sömürgeciliğine karşı direnişte ölen 5 milyon 630 bin Cezayirlinin anısına tolere edilemez bir hakaret" olarak nitelemişti.

Öte yandan Fransız hükümeti Cezayir, Fas ve Tunus vatandaşları için vize koşullarının sıkılaştırıldığını duyurmuştu.