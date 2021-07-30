Çevre ve Şehircilik Bakanı: Antalya'da 2 bin 300 yapının etkilendiğini düşünüyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu pek çok ilde çıkan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, "Şu anda aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var. 'Kontrol altında' demediğimiz sürece yangınlarla ilgilenmeye ve açıklama yapmaya devam ediyoruz. Bugün sabah itibarıyla birkaç yangınımızla ilgili kontrol altına almayı umuyorduk ancak şu anda iyiye gitmekle beraber bunlar için de kontrol altına alındı diyemiyoruz" dedi.

Marmaris'teki yangında ufak hasarlar olduğunu ve yerleşim yerlerini tehdit etmediğini söyleyen Pakdemirli, yangının denize doğru ilerlediğini belirtti. Pakdemirli şöyle konuştu:

"Şu an elimde daha güncel olan tarımsal hasralar var. 22 sera, 650 dekar, bunlar muz serası. 15 tane sebze seramız var. O da 120 dekar. 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 15 bin dekar ağaçlık alan kaybı ve 360 kovan kaybımız var.

Zarar gören vatandaşlarımızın Bağkur, SGK, ziraat, Tarım Kredi ve TARSİM borçlarının, kredi borçlarının ertelenmesini sağlıyor olacağız."

'2 bin 300 yapının etkilendi'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Antalya'daki yangın sebebiyle "Toplamda 2 bin 300 yapının etkilendiğini düşünüyoruz" dedi. Kurum ayrıca, hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğünü de belirtti.

"Doğu kısmında hasar gören 300 yapı tespit ettik. Batısında ise 2 bin yapı var" diyen Bakan Kurum, şu ana kadar 252 binanın incelendiğini, acilen yıkılacak toplam 126 bağımsız bölüm tespit edildiğini söyledi. Kurum şöyle konuştu:

"Konutlarımızın inşasını 1 ay içinde başlatıp, 1 yıl içinde teslim edeceğiz. Çalışmaları yürütüyoruz. Yangında 2 kamu binamız etkilendi. Biri camimiz az hasarlı, bir okulumuz ağır hasarlı olarak tespit edildi. Orman müdürlüğümüzün bir binası hasarlı. Marmaris'te kısmen bir otelimizin peyzajında etkilenme var. Osmaniye'de de 4 köyümü boşalttık. Merkezde 30 yapı hasarlı. Aydın'da 6 köyde bin 605 hanemizi boşalttık."

'Yardım hesabı açıldı, milletimiz cömerttir'

Dün yangın devam ederken bölgeye giden ve Manavgatlıların tepkisiyle karşılaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "(Yangınları) Kim yaptı? Vatandaşların da bizim de şüphelerimiz var. Tüm kurumlarımız hassas bir çalışma yürütüyor. Gözaltına alınan şüpheliler de var" şeklinde konuştu.

Yangından 42 mahallenin etkilendiğini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"27 mahalle boşaltıldı. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası cumartesi günü bu amaçla açık olacak. Yangın sonrası hangi adımları atacağımızı kararlaştırmak için saha tespiti çalışmalarımız sürüyor. Giden canlar geri gelmez, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını temin edeceğiz. Nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimizle temasa geçebilirler.

Kurumlarımızdan da ilk yardımlar gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımız 8,5 milyon aktardı, Aile Bakanlığımız 5 milyon ama bu bütçeyi çok daha artırabileceklerini söylediler. AFAD'ımız da bir 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da 5 milyon, toplamda 23,5 milyon kurumlarımızdan para aktarılmaya başlandı.

Dün akşam TOBB başkanımız aradı. 5 milyon TL bu hesaba para göndermek istediklerini söylediler. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Milletimiz cömerttir. Elinden gelen desteği her zaman yapar."