Bakan Pakdemirli'den THK uçaklarının neden kullanılmadığı sorusuna yanıt

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, THK uçaklarının neden kullanılmadığına yönelik soruya ilginç bir yanıt verdi.

Pakdemirli, "THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil" iddiasında bulundu.

Pakdemirli sözlerine, "Türkiye'nin coğrafyasına göre helikopter seçildi. THK'nın uçakları uçabilecek kapasitede değil, hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklamalar yapılıyor" diyerek devam etti.

Turizm tesisi için ormanların yakıldığı iddialarına ilişkin de konuşan Pakdemirli, "Turizmle ilgili tesis yapılacaksa bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim" dedi.

Pakdemirli şöyle konuştu:

"3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz.

Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var.

Envanterimizde yangın söndürme uçağı yok. İhaleye çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımız envanterimize yangın söndürme uçağı alınması emir verdi, alacağız inşallah."