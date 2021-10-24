Çeşme Yarımadası'nın yüzde 55'i talan edilecek: Marinalar, lüks oteller, golf sahaları..

İzmir'de Çeşme Yarımadası'nda binlerce hektarlık alanın "turizm kalkınma" veya "istihdam projesi" adıyla turizm patronlarına peşkeş çekilmesine tepkiler sürüyor. Kentteki yağma projesi hakkında 27 Ekim'de yapılacak bilirkişi incelemesi öncesi çağrıda bulunulmuştu.
'Çeşme Yarımadası'nın yüzde 55'ini kapsıyor'
İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu Başkanı Ahmet Soysal da "Çeşme Projesi" hakkında bilinmeyenleri anlattı. Bölgede 20 golf sahası yapılması planlandığını belirten Soysal, sahaların yeşil kalması için milyonlarca metreküp su gerekeceğini söyledi. "Asıl sorun Çeşme Yarımadası'nın uluslararası sermayeye açılmasıdır. Hepimizin payı olan kamu arazilerinin devredilmesidir" diyen Soysal, projeye karşı bir arada durmaya çağırdı.
Soysal şöyle konuştu: