Talanın yeni adı 'Çeşme Projesi'

TKP İzmir İl Örgütü, İzmir'in Çeşme ilçesindeki yağma projesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "Çeşme Projesi" denilen talanın aslında Karaburun, Seferihisar, Urla ve Güzelbahçe ilçelerinin de dahil olduğu tüm yarımadayı kapsadığına dikkat çekildi.

Binlerce hektarlık alanın "turizm kalkınma" veya "istihdam projesi" adıyla "turizm patronlarına peşkeş çekileceği" belirtilerek, "TKP, bu yağma ve talana karşı mücadeleyi büyütmeye, halkın örgütlü sesini yükseltmeye devam edecek, İzmir sahipsiz değildir. İzmirlilerin yaşamasına izin vermeyen bu projeler derhal durdurulmalıdır" denildi.

TKP İzmir İl Örgütü imzalı açıklama şöyle:

"Çeşme projesi, İzmir’in büyük talanında gelinen duraklardan sadece bir tanesi. Proje adıyla anıldığı gibi yalnızca Çeşme’yi ilgilendirmiyor. Aslında coğrafi olarak Karaburun, Çeşme, Seferihisar, Urla ve Güzelbahçe ilçelerini içerisine alan tüm yarımadayı yani İzmir’i tehdit eden bir proje. 16 bin 624 hektarlık proje alanı, Çeşme’den Alaçatı ve Ildır, Urla’dan Zeytineli mahallelerini içine alarak çeşme yarımadasının yarısından fazlasını kapsıyor. Yarımada bölgesinde ise sermayenin talanını görmek için kıyısına çöken turizm tesislerine, taş ocaklarına, RES’lere, JES’lere, balık çiftliklerine bakılabilir.

'Alan kamuya ait ama söz patronlarda'

Geçtiğimiz ay Kültür ve Turizm bakanının İzmir’e gelmesiyle ev sahipliğini İzmir Ticaret Odası’nın yaptığı bir toplantı gerçekleştirildi. Bahsedilen proje alanının yüzde 97’si kamuya ait. Kamu malıyla ne yapılacağının kararı ve detayları ise 'İzmirli' patronlarla birlikte kurulan masada 'gizlilik' vurgusu ve kamuoyundaki yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için kapalı olarak gerçekleştirildi. Evet, ortada bir yanlış anlaşılma olduğu kesin bu bir turizm kalkınma veya istihdam projesi değil bir talan projesidir.

'İstihdam adı altında kamu malına çökme'

Alanın yüzde 97’si kamu mülkiyetinde olan alan turizm patronlarına peşkeş çekilecek, tahsisten gelen para ise projenin yolu, suyu elektriği altyapısı gibi kalemlere harcanarak patronlara geri dönecek. İzmirlilere vaad edilen ise 100 bin kişilik istihdam. Yani deniyor ki İzmirli Çeşme Projesi'nde ancak gelen zenginlerin hizmetçisi olabilir. Bu peşkeş projesinde İzmirli'ye Çeşme’de yer yok. Peki Çeşme, denildiği gibi 100 bin istihdam ile gelen nüfusu karşılayabilir mi?

Mevcut haliyle 46 binlerde bir nüfusa sahip gibi görünse de aldığı göçlerle ve yazlık nüfusuyla bu sayıyı kat ve kat aşmış durumda. Çeşme’de artan ev kiralarıyla barınma sorunu yaşanırken, içme suyu kullanımı yetersiz kalıyor, alt yapısı yeterli olmadığı için kanalizasyonlar sürekli taşıyor. Eğer Çeşme projesi gerçekleştirilirse bu sorunlar daha da artacak.

'Tarım alanları ve doğal alanlar tehdit altında'

Proje, mutlak ve dikili tarım alanları başta olmak üzere binlerce hektarlık tarım alanını, ulusal veya uluslararası ölçekte tehdit altında olan bitki türlerini, Ege Bölgesinde yalnızca bu alanda görülen bazı hayvan türlerini, kıyısı yaşam alanı olan Akdeniz foklarını, özetle bölgenin ekosistemini görmezden gelmekte ve sonuçları itibariyle hepsini ortadan kaldıracak niteliktedir.

'Sermayenin talanından kurtulmadan doğanın kurtuluşu yok'

Bugün Çeşme’de ama aslında tüm ülkemizde, doğal varlıklarımıza ve kamusal kaynaklarımıza sahip çıkacak bir kamu iradesi hüküm sürmüyor. Yatırım ve istihdam sözcükleri kullanılarak her alanda olduğu gibi sermaye için sömürünün işleyeceği mekanizmaların önünün açılması sağlanıyor. Bu proje hayata geçerse tüm doğal alanlarıyla, endemik ve nadir bitkilerin kaybıyla yarımada tahribata uğrayacak, sermayenin ele geçirdiği kıyılarda, halkın o alanlara giriş hakkı, kıyıları kullanımı ve denize ulaşımı imkansız hale getirecek. Ülkenin tüm zenginliklerinin üstüne konmaya çalışan bir sermaye sınıfı varken el konulacak yerlerin ya da projelerin isimleri değişiyor ama yağma her yerde devam ediyor. TKP, bu yağma ve talana karşı mücadeleyi büyütmeye, halkın örgütlü sesini yükseltmeye devam edecek, İzmir sahipsiz değildir. İzmirlilerin yaşamasına izin vermeyen bu projeler derhal durdurulmalıdır. İzmir’in talanına izin vermeyeceğiz."