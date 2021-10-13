Talanın yeni adı 'Çeşme Projesi'

TKP İzmir İl Örgütü, İzmir'in Çeşme ilçesindeki yağma projesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "Çeşme Projesi" denilen talanın aslında Karaburun, Seferihisar, Urla ve Güzelbahçe ilçelerinin de dahil olduğu tüm yarımadayı kapsadığına dikkat çekildi.
Binlerce hektarlık alanın "turizm kalkınma" veya "istihdam projesi" adıyla "turizm patronlarına peşkeş çekileceği" belirtilerek, "TKP, bu yağma ve talana karşı mücadeleyi büyütmeye, halkın örgütlü sesini yükseltmeye devam edecek, İzmir sahipsiz değildir. İzmirlilerin yaşamasına izin vermeyen bu projeler derhal durdurulmalıdır" denildi.
TKP İzmir İl Örgütü imzalı açıklama şöyle: