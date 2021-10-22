Çeşme'deki rant projesine tepkiler sürüyor: 'Yarımada talanını durdur'

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yağma projesine tepkiler sürüyor. Kentteki "Yarımada Talanını Durdur Koordinasyonu" proje hakkında 27 Ekim'de yapılacak bilirkişi incelemesi öncesi çağrıda bulundu.

'Alanın neredeyse tamamı kamuya ait'

Koordinasyon adına açıklamayı okuyan İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu Başkanı Ahmet Soysal, projenin kamu yararı taşımadığına vurgu yaptı. Açıklamada, "Çeşme Turizm Projesi’ne ait detaylar kamuoyu tarafından tam olarak bilinmiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı proje ile ilgili ayrıntıları kısmen işadamları ve yerel yönetimlerle paylaşıyor. Bu toplantılardan kamuoyuna yansıyan bilgilere göre turizm geliştirme bölgesi olarak belirlenen 166,2 milyon m2’lik, yüzde 98’i kamuya ait bu alan çok sayıda parsele bölünerek; turizm yatırımcılarına verilecek. Böylece kamu malı olan, dönümlerce arazi sermayeye aktarılmış olacak" denildi.

'Nüfus 5-6 kat artacak'

Bölgedeki hayvan ve bitki türlerine de dikkat çeken Soysal, "Yapılması planlanan büyük ölçekli oteller, sayıları yirmiyi bulan golf sahaları, marinalar ve alışveriş merkezleri ile şantiyeye dönüşecek olan Yarımada’da mevcut turizm yapısı tümüyle değiştirilecek. Proje tamamlanırsa, bölgenin nüfusunun 5-6 kat artacağı hesaplanıyor. Tüm bunlar yan yana konulduğunda proje ile Çeşme yarımadasına ve İzmir’e yaşatılmak istenen tehdidin gerçek boyutu ortaya çıkıyor" dedi.

Açıklama ile 27 Ekim Çarşamba günü yapılacak inceleme öncesi saat 11.00’de Çeşme Adliyesi önüne buluşma çağrısı yapıldı.