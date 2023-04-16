Cengiz Çandar'dan 'Sol kuruluşlar dekorasyon gibi' açıklaması: 'Dekorasyon güzelleştiren bir şeydir'

Yaklaşık yedi yıldır yaşadığı İsveç’ten geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye dönen ve Yeşil Sol Parti’den Diyarbakır milletvekili adayı olan Cengiz Çandar, HDP içinde ve yakınındaki sol desteğe ilişkin "Bunlar biraz dekorasyon gibi" demişti. Sözlerine yönelik eleştirilerin ardından açıklamada bulunan Çandar, "Dekoratif olmayı, dekorasyon malzemesi olmayı da kötü anlamda söylemedim" açıklamasında bulundu.

Çandar, Medyascope'tan Ruşen Çakır ile yaptığı söyleşide, HDP içindeki ve yakınındaki sol desteğe ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Esas bu partiyi taşıyıcı, sosyolojik anlamdaki esas taşıyıcı olan alan Kürt alanından. Nereden baksan, Türkler yok mu bu partide, birtakım sol kuruluşlar da var. Bunlar biraz dekorasyon gibi. Partiye nereden bakarsanız oy potansiyeli olarak da, söylemi olarak da, geçmişi olarak da, kimliği olarak da Kürt partisi tabii ki. Türk dekoratif unsurlar da var bu partide."

'Dekorasyon malzemesi olmayı kötü anlamda söylemedim'

Eleştirilere neden olan sözlerine dair konuşan Çandar, "O sözlerle gönülleri kırdığımı fark ettim. Sadece HDP'nin kuvvetli bir Kürt temsil yeteneğinin olduğunu altını çizmek için söyledim" dedi.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Çandar, şu ifadeleri kullandı:

"Ben orda şunu söylemiştim; 'HDP'den bahsediyorduk. HDP'nin daha çok bir Kürt partisi olduğunu onayladım. HDP esas olarak bir Kürt partisi izlenimi veriyor. Türk unsurlar -solcusuyla her şeyiyle, kendimi ve Hasan Cemal'i de dahil ederek, biz de etkin olarak Türküz çünkü- dekoratif unsurlardır, unsurlarız' dedim. Bu HDP'nin, Yeşil Sol Parti'nin bileşenlerini incitmiş. Tepkiye sebep olmuş. Kurumsal olarak onları kastetmedim. Bireylerden söz ettim. Aslında dekoratif olmayı, dekorasyon malzemesi olmayı da kötü anlamda söylemedim. Sadece HDP'nin kuvvetli bir Kürt temsil yeteneğinin olduğunu altını çizmek için söyledim.

'Dekorasyon, güzelleştiren bir şeydir'

Zaten kendimi de küçültmek gibi bir niyetim olamazdı. Çünkü kendimi de bu dekorasyonun içinde saydım. Dekorasyon, güzelleştiren bir şeydir. Bu HDP'nin temel karekteristik yapısının, omurgasının, güçlü bir Kürt temsiliyeti gerçeğinin olduğunu ortadan kaldırmaz. Bu iyi bir şeydir. Ama tabi ki HDP yeni bir kavramsallaşmanın ürünü.

Türkiye partisi olma iddiasında. İçinde Türk ve Türkiye temsili bulunmadan ya da çeşitli etnik unsurlar bulunmadan, değişik siyasi ideolojik unsurları içine çekmeden Türkiye partisi olamaz. Dolayısıyla dekorasyon unsuru dediğim unsurlar olmadan da Türkiye partisi olamaz zaten. O bakımdan dekorasyon lafı kötü anlam taşıyan bir yaklaşımla benim tarafımdan ifade edilmedi. Dediğim gibi kendimi de katarak bunu söylüyorum. Kendimi de aşağılamak gibi bir niyetim olamaz. Ama anlıyorum ki bir takım alınmalara ve tepkileri neden olmuş. Bu iyi olmamış, yanlış olmuş. Eğer öyle yanlış anlaşılmaya yol açmışsa o zaman yanlıştır. Ya da bunu daha açıklayıcı bir şekilde açıklayarak kullanmak daha isabetli olurdu. Tekrar altını çizeyim; Bireyler bağlamında onun sözünü ettim."

'Onlar dekorasyon değil, ittifakın bileşenleridir'

Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan parti ve örgütleri 'dekorasyon malzemesi' olarak nitelendiremeyeceğini söyleyen Çandar, "Onları dekorasyon malzemesi olarak nitelendirmem zaten düşünülemez. Onlar dekorasyon değil, ittifakın bileşenleridir. Bu çerçevede ESP bunlardan en önemlilerden biridir. Dekorasyon sözüm asla oraya gitmez ve öyle anlaşılmamalıdır. Çünkü o partinin bileşeni olan Figen Yüksekdağ, HDP'nin eşbaşkanıydı. Yıllarca haksız ve hukuksuz bir şekilde hapis yatmaktadır" dedi.