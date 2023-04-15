Cengiz Çandar: Bu partideki sol kuruluşlar dekorasyon gibi, Türk dekoratif unsurlar var bu partide

Yeşil Sol Parti’den Diyarbakır milletvekili adayı olan Cengiz Çandar, Medyascope'tan Ruşen Çakır'a açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık yedi yıldır yaşadığı İsveç’ten geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye dönen ve Yeşil Sol Parti’den Diyarbakır milletvekili adayı olan Cengiz Çandar, kendisine yöneltilen eleştirileri Ruşen Çakır ile yaptığı söyleşide yanıtladı.

Medyascope YouTube kanalından yayınlanan söyleşide Çandar, “şahsi dostu” eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal’ın, Rusya’nın Türkiye’deki seçimlere müdahale edeceği iddialarını da gündeme getirdi. Milletvekili adaylığına getirilen eleştirileri “operasyon” olarak tanımlayan Çandar, tepkilerin %95’inin trollerden geldiğini öne sürdü.

Medyascope’un kurucusu Ruşen Çakır, Çandar’ın adaylığına gelen eleştirileri “HDP nezdinde ve özellikle tabanında sen ve Hasan Cemal sevilen insanlarsınız. Dolayısıyla o tabanın ‘bunları da nereden getirdiler başımıza’ diyeceğini sanmıyorum“ sözleriyle yorumladı.

'Türk dekoratif unsurlar da var bu partide'

Çandar, bu değerlendirmelerin ardından HDP içinde ve yakınındaki sol desteğe ilişkin ilginç ifadeler kullandı. Çandar, “Esas bu partiyi taşıyıcı, sosyolojik anlamdaki esas taşıyıcı olan alan Kürt alanından. Nereden baksan, Türkler yok mu bu partide, birtakım sol kuruluşlar da var. Bunlar biraz dekorasyon gibi. Partiye nereden bakarsanız oy potansiyeli olarak da, söylemi olarak da, geçmişi olarak da, kimliği olarak da Kürt partisi tabii ki. Türk dekoratif unsurlar da var bu partide. Ama biz, Hasan Cemal ve ben, dekorasyon unsurları olmaktan öteye, bu sorunla çok yakın ilişki kurmuş, hem siyasi aktörleriyle hem sahadaki insanlarla, bölgenin insanlarıyla çok kalbi ilişkiler kurmuş insanlarız. Orada hiçbir sorun yok ve olmadı" ifadesini kullandı.