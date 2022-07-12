Cemaat'te taht kavgası: 'Tepe kadro Gülen'in ölümüne hazır'

Fethullah Gülen'in dün hastaneye kaldırıldığının açıklanması, açıklamada Suat Yıldırım'a doğrudan atıf yapılması Cemaat içindeki güç kavgasının yeni bir aşaması olarak yorumlanırken, yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Cemaat'teki farklı kliklerin artık hamlelerini yaptığı ve hepsinin Gülen'in ölümüne hazır olduğu ifade ediliyor.

Konuya ilişkin Odatv'de yer alan haberde dikkat çeken bilgiler yer aldı.

Buna göre Gülen ilk kez Pensilvanya’daki çiftlikten 150 km uzaklıktaki New Jersey’de bir hastaneye yatırıldı.

Habere göre, Gülen’in bu kadar uzaktaki bir hastaneye kaldırılmasını sağlayan ise Cevdet Türkyolu ve Kudret Ünal…

Haberde Cemaat içindeki kavga ve önümüzdeki sürece dair şu iddialara yer verildi:

Fetullah Gülen’in yeğeni ile evli ve özel kalem konumundaki Cevdet Türkyolu, geçtiğimiz aylarda örgüt içi kavgalardan ötürü Pensilvanya’daki çiftliği terk etmek zorunda kalmıştı. Sonrasında ise örgüt içi ateşkes sağlanmış, Cevdet Türkyolu tekrar çiftliğe geri dönmüştü.

Sağlık durumu kötüleşen Fetullah Gülen’i New Jersey’deki hastaneye yatırma kararını uygulamaya koyması ise Cevdet Türkyolu’nun örgüt içinde güç kazandığının göstergesi olarak kabul ediliyor.

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Vekaletini örgüt içinde güvendiği nadir isimlerden Suat Yıldırım’a veren Fetullah Gülen, değerli eşyalarını ise yakın bildiği mollalara zimmetlemiş.

Buna karşılık ise örgütün diğer kanadının “Kanada planını” devreye sokma istekleri istihbarat birimlerinin raporlarına girmiş durumda.

Özellikle Mustafa Özcan’ın başını çektiği grubun Kanada’da daha önceden 10 odalı bir villa satın aldıkları biliniyor. Fetullah Gülen’i Kanada’daki bu villaya taşınmasını sağlamak isteyen ekip, bu şekilde örgüt ele başını mollaların etkisinden kurtarmak ve Suat Yıldırım’a verilen vekalet hamlesini pasifize etmeyi amaçlıyor.

Türk İstihbarat birimlerinin yaptığı en önemli tespitlerden biri ise Cevdet Türkyolu’nun 10-15 gün önce bankalardan örgüt hesaplarını boşaltarak önemli miktarda para çektiği ve bu paraları oğlu Esat Türkyolu’nun hesabına aktardığı yönünde.

Güvenlik birimlerine göre, Cevdet Türkyolu’nun bu operasyonu örgütün kasası konumundaki Mustafa Özcan’dan habersiz yapması olası gibi durmuyor.

Yani anlayacağınız örgüt içi taht kavgalarında herkes ayrı bir hesap ve plan peşinde.

Bütün bunlardan sonra anlaşılan o ki örgütün tepe kadrosu artık Fetullah Gülen’in ölümüne hazır.

Bundan sonrasında örgüt yönetiminde yaşanacak kavgaları izleyeceğimiz artık çok açık.