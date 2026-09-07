Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi’ni kapattı: Öğretmenlerden protesto

Ankara'da Çankaya Belediyesi’nin yaklaşık beş yıldır LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz olarak verdiği eğitim desteği projesi belediyenin aldığı ani bir kararla sonlandırıldı.

Projede çalışan öğretmenler kararı Cuma günü telefonlarına gönderilen mesajla öğrendi.

Belediyenin Destek Eğitim Merkezi (Çankaya Akademi) projesi kapsamında çalışan öğretmenler işlerini kaybederken, öğrenciler de ücretsiz eğitim desteğinden oldular.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Ankara Öğretmen İnisiyatifi bugün belediyenin kararını düzenlediği bir basın açıklamasıyla protesto etti.

Çankaya Belediyesi önünde bir araya gelen öğretmenler “Sosyal belediyecilik sınıfta kaldı. Öğretmenlere kadrolu iş, insanca yaşam” yazılı pankart açtı.

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Burada okunan basın açıklamasında “Okulların açılmasına birkaç gün kala öğrencilerimiz yakın zamanda öğretmenleriyle buluşup derslerini dinleyeceğini beklerken, bir sabah ansızın projenin kapatıldığını öğrendiler. Öğretmenlerimiz ise özel okulların ve kurs merkezlerinin sözleşmelerinin çoktan bittiği bir dönemde işsiz bırakıldılar” denildi.

Projenin çocukların yaşıtları arasındaki uçurumun derinleştiği bir dönemde hayata geçirildiğine işaret edilen açıklamada projenin hem çocukların eğitim haklarının hem de sosyal, psikolojik, kültürel alanda gelişiminin destekleyicisi olduğu belirtildi.

'Binlerce öğrenci laik, bilimsel, cumhuriyet değerleriyle uyumlu bir destek eğitiminden geçti'

Öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında oluşan dayanışma kültürüyle projenin dönüştürücü etkisinin vurgulandığı açıklamada “Çankaya evlerinde eğitim gören ve mezun olan binlerce öğrencimiz laik, bilimsel, cumhuriyet değerleriyle uyumlu olan bir destek eğitimden geçmiştir” denildi.

Projenin yalnızca bir kurs merkezi olmadığı ifade edilen açıklamada “mahallelerimizi ve hatta kentimizi Çankaya dışında dahi kayıt yaptırmak isteyen öğrencileriyle besleyen bir damar haline gelmiştir” ifadesine yer verildi.

Destek Eğitim Merkezi Projesi’nin devam etmesi gerektiğini vurgulayan öğretmenler “Savaş döneminde dahi düşman kapıya dayanmışken Eğitim Kongresi düzenlenen bir ülkede ilk vazgeçilen şeyin böyle kamuya faydalı projeler olması kabul edilemez” diyerek karara tepki gösterdi.

Projede ülkenin köklü eğitim fakültelerinden mezun olmuş öğretmenlerin çalıştığına dikkat çekilen açıklamada öğretmenlerin bu projeyi bir toplumsal sorumluluk olarak görerek sahiplendikleri ifade edildi.

Düşük ücretlere, güvencesizliğe karşın vazgeçilmeyen toplumsal sorumluluk

Öğretmenler proje kapsamında asgari ücretin biraz üzerindeki düşük ücretlere, yarım sigortalılığa, ücretlerin geç ödenmesine, 10 aydan 8 aya düşürülen sözleşmelere, her yıl ihale dönemlerinde psikolojik ve maddi açıdan yaşadıkları yıpranmaya rağmen sorumluluklarından vazgeçmediklerini vurguladı.

'Üzgün ve öfkeliyiz'

Çankaya Belediyesi’ne projenin sürdürülmesi ve öğretmenlerin kadroya alınması çağrısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Öğretmenlik mesleğinin belki de tarihinin en zor dönemini yaşadığı, öğretmenlerin güvencesizlik, düşük ücretler, meslek statülerinin düşürülmesi, liyakatsizlik ve torpil gibi problemlerle ürettikleri değerden koparılmaya çalışıldığı bir dönemde; ‘sosyal belediyecilik’ adı altında aynı şeyleri yaşadığımız ve bugün de işsiz kaldığımız için yorgun, üzgün ve öfkeliyiz. Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi Projesi devam etmeli, buraya yıllardır emek veren öğretmenleri kadroya alınmalı ve bu cendereden çıkarılmalıdır. Bütün velilerimizi, aydınlarımızı ve halkımızı buraya destek olmaya, Çankaya Belediyesi’ni ise sesimize artık kulak vermeye ve sorumluluk almaya çağırıyoruz.”

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