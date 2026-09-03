Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin mücadelesi sürüyor: 'Görevimize döneceğiz'

İstanbul’da Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan Türk öğretmenlerin İtalyan öğretmenlerle aralarındaki ücret uçurumuna ve ayrımcılığa karşı başlattıkları, 123 gün süren grevin ardından toplu iş sözleşmesi imzalanmış ancak 11 öğretmen işten çıkarılmıştı.

Tez-Koop-İş Sendikası’nda örgütlü öğretmenlerin hukuki mücadelesi sürerken bugün okul önünde bir basın açıklaması yapıldı.

Sendika temmuz ayının sonunda yaptığı açıklamada okulun İtalyan müdürü Giuseppe Finocchiaro’nun görevine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son verildiğini ve Finocchiaro’nun Dışişleri Bakanlığı kararıyla “persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edildiğini duyurmuştu.

Hukuki süreç devam ederken öğretmenler bugün Tez-Koop-İş İstanbul 5 Nolu Şubesi’nin çağrısıyla okul önünde bir araya geldi, "Öğretmenler okula geri dönecek, mücadelemiz sürecek!”mesajı verdi.

‘Bu, bir toplu sözleşmenin gasp edilmesidir’

Basın açıklamasını okuyan Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 Nolu Şube Mali Sekreteri Sinem Kara, okul yönetiminin imzaladığı uzlaşıyı çiğneyerek sergilediği intikamcı tutuma şu sözlerle tepki gösterdi:

Bir düşünün: Masada oturup el sıkışıyorsunuz, ‘anlaştık’ diyorsunuz, öğretmenler o umutla görevine dönüyor ve siz daha ilk haftalardan itibaren o insanları tek tek işten çıkarıyorsunuz! Yaşanan şey, sadece bir işten çıkarma değildir. Bu tutum, imzalanan metni çöpe atmak, hukuku maskara etmek, insanlığın ortak aklıyla alay etmektir. Buradan kamuoyuna sesleniyoruz: Hangi vicdan, masada anlaşıp imza attığı insanları ertesi gün tasfiye etmeyi normal karşılar? Bu haksızlık, sıradan bir haksızlık değildir. Gözümüzün içine baka baka söylenen devasa bir yalanın, kurum kültürünü kendi elleriyle boğan bir akıl tutulmasının resmidir!”

Greve katılan 14 öğretmenden 11’inin sözleşmesinin yenilenmeyerek kapı dışarı edildiğini dile getiren Kara “Bu, bir toplu sözleşmenin fiilen gasp edilmesidir. İş barışına sıkılmış bir kurşundur” dedi.

‘Suç işlemekten derhal vazgeçin’

Kara şöyle konuştu:

Okul yönetimini de bağlayan ülke hukukumuzun olduğu kadar evrensel hukukun da ayaklar altına alınmasıdır. Tarihî, koskoca bir kurumun, birkaç kişinin bu kifayetsiz ve samimiyetsiz kararlarıyla düşürüldüğü durum içler acısıdır. Ülkemizde özel okullar tarihinin en karanlık tablosunu bu ülkeye yaşattınız. Özel İtalyan Lisesi üzerinde nesiller boyunca silinmeyecek kara bir leke bıraktınız. Bir eğitim yuvasını, kurumsal ahlakın ve hukukun geçerli olduğu bir yer olmaktan çıkarıp, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocukların gözü önünde emek ve öğretmen düşmanlığının adresi haline getirdiniz.”

Okul yönetimine “Bu ucuz kurnazlığınıza da bu baskı düzeninize de boyun eğmeyeceğiz” diye seslenen Kara, “O imzaladığınız sözleşmeyi yırtıp atabilirsiniz ancak öğretmenlerin onurunu ve bu sendikanın iradesini asla tasfiye edemezsiniz! Bu skandal yanlıştan, suç işlemekten, kıyım politikasından derhal vazgeçin” ifadelerini kullandı.

Kara, hukuksuz şekilde işten çıkarılan tüm öğretmenler görevlerine iade edilene kadar bu davanın takipçisi olacaklarını vurguladı.

'Mücadele yeni bir aşamaya evrildi'

Grevin ardından işten çıkarılan Özel İtalyan Lisesi’nin eski Türk müdür başyardımcısı Özgür Doğu da yaptığı konuşmada “İtalyan Lisesi yönetimi ve ilgililer bilmelidir ki İtalyan Lisesi öğretmenlerinin hak mücadelesi artık yeni bir aşamaya evrilmiştir” dedi.

Doğu “Gerek İtalya Dışişleri Bakanlığı ile yapılan sözleşmelerden doğan haklarımız, gerekse Türkiye Cumhuriyeti yasaları tarafından güvence altına alınmış haklarımız için mücadelemiz yeni başlamıştır. Bütün hukuki adımlar atılmıştır. Meşru ve yasal haklarını talep eden öğretmenler sendikal sebeplerle ayrımcılığa ve engellemelere maruz kalmış, sonuçta da işlerinden atılmışlardır” diye konuştu.

Bu mücadele sonucunda öğretmenlerin görevlerine, okullarına ve öğrencilerine yeniden kavuşacağından ve hak ettikleri tazminatları da alacaklarından kuşku duyulmaması gerektiğini belirten Doğu “Yaşanan süreçte biz öğretmenlere yönelik bütün ayrımcılık, mobbing, sendikal engelleme, hukuku oyalama ve yanıltma girişimlerinin hesabı sorulacaktır. Bunda küçük ya da büyük payı olan herkes bilsin ki yaptıklarının hesabını hukuk önünde verecektir” dedi.

‘‘Burası İtalyan toprağı, ayağınızı denk alın’ diye bağıranlar hesap verecek’

Özgür Doğu şu ifadeleri kullandı:

Yasal ve meşru hak arayışında olan öğretmenlere, T.C. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulun koridorlarında parmak sallayarak “Burası İtalyan toprağı, ayağınızı denk alın!” diye bağıranlar; Patrona sadakatini kanıtlamak için öğretmenleri azarlayarak “Baskıyı sendikalı olmayı bundan sonra görürsünüz siz!” diyenler; Ezberletilen yalan ifadelerle meslektaşları hakkında birden fazla kez gerçeğe aykırı beyanda bulunarak adaleti yanıltmaya çalışanlar; Sosyal medyada bir avuç meczupla birlikte öğretmenleri tehdit eden, hakaret eden ve hedef gösterenler; WhatsApp gruplarında öğretmenler hakkında hakaret, aşağılama ve hedef göstermeye yönelik ifadeler kullananlar… Bunların tamamına ilişkin görseller, deliller ve dosyalar hazırlanmış; gerekli adli başvurular yapılmıştır. Bu kişiler, tek tek hukuk önünde hesap verene kadar sendikamızın ve hukukçularımızın takibinde olacaktır.”

Öğretmenlerin basın açıklamasına Türkiye Komünist Partisi ve Patronların Ensesindeyiz Ağı üyeleri de destek verdi.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.