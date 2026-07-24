MEB’den İtalyan Lisesi kararı: İki yöneticinin görevine son verildi

İstanbul’daki Özel İtalyan Lisesi’nde sendikalı öğretmenlerin işten çıkarılmasıyla gündeme gelen okul yönetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

BirGün’ün haberine göre MEB, okul müdürü Giuseppe Finocchiaro ile müdür yardımcısı Nida İntiba’nın yöneticilik görevlerine son verdi. İki yöneticinin imza yetkilerinin de iptal edildiği kararın okul yönetimine tebliğ edildiği belirtildi.

Karara, MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 11 Mayıs 2026 tarihli inceleme ve soruşturma raporu gerekçe gösterildi.

Türkiyeli öğretmenlere ayrımcılık tespiti

Haberde aktarılan soruşturma raporunda, okul idaresinin haftalık ders programlarını adil ve dengeli şekilde düzenlemediği ve Türkiyeli öğretmenlerin mağdur edildiği iddiasına yer verildi.

Raporda ayrıca okulun açık olması gereken resmi günlerde derslerin keyfi biçimde erken sonlandırıldığı, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan bazı kişilerin gerekli izinler alınmadan ve kayıt dışı çalıştırıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmeyen bazı öğrencilerin de mevzuata ve okulun resmî kabul koşullarına aykırı biçimde kaydedildiği tespit edildi.

Grevin ardından 10 öğretmen işten çıkarıldı

Özel İtalyan Lisesi’nde Tez-Koop-İş Sendikası üyesi öğretmenlerin eşit işe eşit ücret ve toplu iş sözleşmesi talepleriyle başlattığı grev 123 gün sürmüştü.

Taraflar arasında 4 Haziran’da mutabakat metni imzalanarak grev sona ermiş, ancak okul yönetimi daha sonra aralarında farklı branşlardan öğretmenlerin bulunduğu 10 çalışanın işine son vermişti.

Tez-Koop-İş, daha önce yaptığı açıklamalarda işten çıkarmaların hukuki, idari ve sendikal boyutlarıyla takip edildiğini bildirmişti.

Sendika: Mücadele henüz bitmedi

Görevden alma kararının ardından açıklama yapan Tez-Koop-İş Sendikası, öğretmenlerin işe iadeleri için hukuki sürecin sürdürüleceğini belirtti.

Sendika açıklamasında, “Bu mücadele henüz bitmedi” denilerek ilgili bakanlıklar ve uluslararası örgütler nezdindeki girişimlerin devam edeceği kaydedildi.

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