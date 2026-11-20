Çanakkale'de Dardanel fabrikasında uzun süredir devam eden maaş gecikmeleri ve ödenmeyen işçi alacakları sorun olmaya devam ediyor. Daha önce de ücretlerin zamanında ödenmemesi, parça parça yatırılan maaşlar ve biriken hak kayıpları nedeniyle sık sık gündeme gelen fabrikada, aylardır maaşlarını ve alacaklarını alamayan işçilere nihayet ödeme yapılmaya başlandı.

Ancak hesaplara yatan tutarlar arasındaki uçurum ve yatırılan miktarların düşüklüğü fabrikadaki işçilerde öfkeye neden oldu.

Bazı bölümlere 10 bin lira yatırıldı

Fabrika yönetiminden yapılan bilgilendirmelerde bazı birimlerde tam maaş ödemesi yapıldığı, eksik kalan ödemelerin ise ilerideki günlerde tamamlanacağı ifade edildi. İşçilerin soL'a aktardığı bilgilere göre geçtiğimiz günlerde bir bölümde çalışanların hesaplarına bir tam maaş yatırılırken, ambalaj bölümünde ve kimi diğer birimlerde çalışan işçilerin hesabına yalnızca 10 bin lira yatırıldı.

Aylardır düzenli ücret alamayan işçiler, hesaplarına yatırılan bu tutarı "sadaka gibi ödeme" sözleriyle nitelendirdi.

'Bunu ihtiyaç sahibine versen acaba az mı oldu dersin'

Yaşadıkları mağduriyeti soL'a anlatan Dardanel işçileri, aylardır ödeme alamadıklarını hatırlatarak 10 bin liralık ödemeye sert tepki gösterdi. Geçim sıkıntısının her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan bir işçi, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Boş verdim maaşı, bunu ihtiyaç sahibine versen acaba az mı oldu dersin. 10 bin lira nedir? Aylardır maaş alamıyoruz. Bize görülen şey reva mı sahiden? Bu parayla ne yapılabilir? Zaten çoğumuz boğazına kadar borcun içinde. Yatan paraları banka hesapları yuttu zaten borçları nedeniyle."

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'Kazanmaya gelince beklemeyen patron ödemeye gelince bekleyin diyor'

İşçilerin aktardığına göre şirket yönetimi ve patron, kalan ücretler için "para oldukça yatırılmaya devam edilecek" yönünde açıklama yaptı.

Bu yaklaşıma tepki gösteren işçiler, fabrikada yaşanan kopuşu ve çelişkiyi şu ifadelerle anlattı:

Paraları kazanmaya gelince beklemeyen patron sıra işçiye ödemeye gelince bekleyin diyor. El mahkum bekliyor insanlar. Çoğu işten ayrıldı, tazminatını almaya çalışıyor, başka işlere başvuruyor. Bir yandan eleman arıyor firma, diğer yandan çalışanlarına para ödemiyor."

Geçmiş alacakları da belirsizliğini koruyor

Geçtiğimiz dönemlerde de benzer ücret gecikmeleri nedeniyle zor günler geçiren Dardanel çalışanları, özellikle Eylül ayından kalan alacaklarının ne zaman ödeneceğine dair patrondan net bir yanıt bekliyor. Aylardır biriken alacaklarına karşılık hesaplarına 10 bin lira gibi çok düşük bir rakamın yatırılması işçilerin tepkisini büyütürken, çalışanlar tüm haklarının ve geçmiş dönem alacaklarının eksiksiz biçimde ödenmesini talep ediyor.

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