Çalışma Bakanı Bilgin Bakü'de Aliyev ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aliyev ve Bilgin arasındaki görüşmede, "Türkiye'de çalışan Azerbaycan vatandaşları ile Azerbaycan'da çalışan Türk vatandaşlarının iş gücü piyasasının düzenlenmesi, sosyal güvenlik meselesinin önemine dikkat çekildiği" aktarıldı.

Bilgin Bakü temasları kapsamında, Azerbaycanlı mevkidaşı Sahil Babayev ile bir araya gelecek.