Pandora belgeleri: Aliyev ailesinin Londra'daki gizli emlak serveti ortaya çıktı

Dünyada vergi cennetleri sisteminin nasıl işlediğiyle ilgili yeni ayrıntılar Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Konsorsiyumu’nun ortaya çıkardığı Pandora Belgeleri'yle açığa çıkıyor.

Sızan belgelere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesi offshore şirketleri aracılığıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da aralarında tarihi binalar, lüks daire ve ofis katlarının bulunduğu toplam 429 milyon sterlin değerinde çok sayıda emlak satın aldı.

Aliyev ailesi bu mülkleri offshore şirketler üzerinden gizledi.

Belgelere göre Aliyev ailesinin Londra'da satın aldığı 17 mülkten biri, o dönemde 11 yaşında olan oğulları adına aldıkları 33 milyon sterlin değerinde bir iş hanı.

Belgelere göre Aliyev ailesinin sahip olduğu bir başka işhanı 2018'de İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in sahip olduğu gayrimenkul şirketi Crown Estate'e 66 milyon sterline satıldı. BBC'nin haberine göre Crown Estate o dönemde satışla ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirildiğini söyledi ancak konuyla ilgili bir incelemeyi yapacaklarını dile getirdi. BBC Aliyev ailesinin ise yorum yapmayı reddettiğini bildirdi.

Pandora belgelerine göre 2006'dan beri Aliyev ailesiyle bağlantılı toplam 84 offshore şirketi kuruldu. Bu şirketler üzerinden Londra'da çok sayıda emlak satın alınırken, şirketlere aktarılan paranın kaynağı ise hiçbir zaman açıklanmadı.

Aliyev’in oğlu Haydar ilk offshore şirketine daha ilkokulda okurken sahip olurken, Londra’da psikoloji okuyan kızı Arzu ise ilk şirketini aldığında 19 yaşına yeni girmişti.