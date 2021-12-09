Bütçe Günlüğü-3 | 8 Aralık: Mübalağa cenk olundu

Mübalağa cenk olundu

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On binler verdi sekiz binini

(Şeyh Bedrettin Destanından-Nazım Hikmet)

On binler sekiz binini vermedi ama 8 Aralık günlü bütçe görüşmelerinde mübalağa cenk olundu desek yanlış olmaz.

Dünkü programda aşağıda adları yazılı kamu idarelerinin bütçeleri vardı. Sabah saat 11.00’de başlayan görüşmeler, gece yarısı saat 01:20’ye değin sürdü.

Resmi gündemle ilgili pek bir şey konuşulamadı. Merkezde yolsuzluk, terör, PKK, DEAŞ, FETÖ, kokain ticaretine destek gibi konular vardı.

Bu arada ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN şirket paylarının BAE’ne satılacağı söylentileriyle mafyadan her ay 10 bin dolar alan bakanın kimliği de sürekli soruldu. Onu AKP’li vekiller de bilmiyordur, ne desinler? Süleyman Soylu, ayda 10 bin dolar harçlık verilen vekili bildiğini söyledi ama adını vermedi.

Bütçeyle ilişki kurulabilecek somut sorular da soruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanına; “sanayiciye verilen destekle övünüyorsunuz, üreticilere verilen destek kredisi 100 milyon dolar dahi değil, Beşli çeteye verilen ihalelerin bedeli 250 milyar doları aştı… hortumla aktardığınız kaynak ve garanti bedeller yetmedi, vergi affı getirdiniz. Sadece bir şirket için 422 milyon liralık vergi borcunu sildiniz…. Yatırıma 132 milyar; faize 240 milyar lira ayrılmış olmasına ne dersiniz” gibi soruları duymadılar bile.

Kimi soruları yanıtladılar. Ama pek anlaşılamadı. Sözgelişi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına kaçması soruldu. Bakan “…CHP’ye sor CHP’ye” diye yanıt verdi.

Tayyip Erdoğan, 2023 yılı hedefini “10 ekonomi arasına girmek” olarak açıklamıştı. İki trilyon dolarlık bir hedef söz konusuydu. Oysa 700 milyar dolarlık bir ekonomi gerçeğiyle karşı karşıyayız. “İlk on değil, bugün sahip olunan ilk 20 arasını bile koruyamayacağımız anlaşılıyor, ne dersiniz?" diye sorular soruldu. Ama sorunun muhatabı para aramak amacıyla Katar’a gittiği için Meclis’te değildi.

Can yakıcı gerçekler/sorular:

Şunlar tartışılmaya çalışıldı ama ne gam! Kavga-gürültü arasında kayboldu gitti…

Güneydoğu’da ciddi bir kuraklık sorunu var. Bölgenin kalkındırılması amacıyla kurulan GAP Projeleri yeterli ödenek verilmediği için bitirilemiyor. Urfa, Mardin, Diyarbakır, Batman gibi kentlerde insanlar 300-400 metre derinlikte kuyu kazarak su çıkarıp tarım yapmaya çalışıyor. Bahçelerin kuruması bir yana, köylü içme suyunu bile tankerlerle satın alıyor.

Atatürk Barajı dururken insanlar kuyu kazıp su çıkarmak zorunda kalıyor. Köylüyü Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketine (DEDAŞ) mecbur bırakıyorsunuz. Kolluk gücüyle köy basıyor, tahsilata gider gibi insanları dövüyor; bu şirket bölgedeki enerji ayağınız mı? DEDAŞ, geçenlerde; “borcu olan çiftçiler boşuna ekin ekmesin” diyen bir açıklama yaptı. Şirket bu haddi kimden, nereden alıyor?

2022 yılında tarımsal destek için 25 milyar ayrılması öngörülüyor. Oysa gübre fiyatlarındaki artış 600-700’lere ulaştı.

Bu soruları, AKP’li de olsa milletvekilleri bilmez. Kararlar başka yerlerde alınıp uygulanıyor. O yüzden de havada kaldı elbette…

Gri Liste soruları:

Türkiye gri listeye alındı: “kara parayla mücadele” konusunda verdiği sözleri tutmadığı anlamına geliyor. Bu “unvanın” kimlere verileceğine OECD örgüt yapısı içinde yer alan Mali Eylem Görev Grubu karar veriyor. Böyle bir unvan verilmesinde geçenlerde yakalanan 4 ton 900 kilo kokainin payı olup olmadığı sorusuna İçişleri Bakanı, miktarın söylenenden daha az olduğunu kanıtlamaya çalışarak yanıt verdi.

Harikalar Diyarında…

Cumhur İttifakı destekçileri, harikalar diyarında olduğumuz algısı oluşturmaya çabalıyorlar. Başaramayacaklarını anladıklarında Dünya’da da böyle deyip işin içinden sıyrılıyorlar.

Dün onlardan biri, Türkiye’nin yoluna güçlenerek devam ettiğini söyledi; “Milli Teknoloji Hamlesi, Yeşil Kalkınma Devrimi, teknoloji odaklı sanayi hamleleri güçlenen, kalkınan, büyüyen Türkiye vizyonunu ortaya koyuyor.”

Sanayi Bakanı geri mi kalacak; “ülkemizi müreffeh yarınlara hazırlayan gözü yükseklerde gençlerimiz için yatırım yaptığımız yarınlara hazırlıyoruz. Türkiye’yi Milli Uzay Programımıza hazırlıyoruz” diye cümleler kurdu.

Bütçe ve Kesin Hesap yasa teklifleri ne zaman görüşüldü?

Bu tür konuşmalar bitince Meclis Başkanı kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesaplarına geçileceğini söyledi, onaya sundu.

Her Kamu idaresinin bütçe ve kesin hesap cetvellerinde yer alan “Toplam ödenek; bütçe gideri; iptal edilen ödenek; ertesi yıla devredilen ödenek genel toplamları” okundu ve soruldu; “kabul edenler…etmeyenler” üç-beş dakika içinde hepsi kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinin üçüncü günü de böylece gece yarısı saat 01:21’de bitirilmiş oldu.